Вестерн, байопик и Билли Айлиш: В США вручили «Золотой глобус»
Церемония вручения престижной американской кинопремии не транслировалась по телевидению и в интернете, однако это не отбило интерес поклонников к победителям в основных номинациях.
Престижная американская кинопремия «Золотой глобус» объявила победителей в основных номинациях. При этом 79-я церемония вручения награды из-за репутационных проблем Голливудской ассоциации иностранной прессы (HFPA) состоялась в закрытом режиме. Она также не транслировалась по телевидению или на популярных стриминговых сервисах: список победителей был опубликован на официальном сайте премии.
- Так, награду за лучшую драму получил ироничный вестерн «Власть пса» с Бенедиктом Камбербэтчем и Кирстен Данст в главных ролях.
- Актер Уилл Смит, по мнению членов жюри, исполнил лучшую роль в драме «Король Ричард», байопике об отце теннисисток Серены и Винус Уильямс. При этом Смит ранее критиковал премию за расистские предрассудки членов жюри.
- Актриса Николь Кидман выиграла премию в номинации «Лучшая женская роль в драме» за работу в фильме «Быть Рикардо».
- Режиссер Джейн Кэмпион с фильмом «Власть пса» завоевала награду в номинации «лучшая режиссерская работа». Таким образом Кэмпион стала одной из самых титулованных женщин-режиссеров в современной истории.
- Музыка композитора Ханса Циммера к фильму «Дюна» была признана лучшим оригинальным саундтреком.
- Кинопремию за лучший сценарий дали Кеннету Брана, его работа стала основой для картины «Белфаст».
- Сериал «Наследники» получил награду как лучший драматический сериал 2021 года.
- Американская певица Билли Айлиш получила награду за лучшую песню, которой стала композиция «No time to die» – саундтрек к одноименной части «бондианы», вышедшей в российском прокате под названием «Не время умирать».
- Японская драма «Сядь за руль моей машины» была названа лучшим иностранным фильмом.
- «Вестсайдская история» Стивена Спилберга завоевала победу в номинации лучшая комедия/мюзикл.
- Диснеевский мультфильм «Энканто» стал лучшей анимационной картиной.
- Кинопремия не обошла стороной и набравший небывалую популярность сериал «Игра в кальмара». Так, актер из Южной Кореи О Ён Су стал лучшим актером второго плана за работу в этом проекте.
- Кейт Уинслет и Майкл Китон получили «Золотой глобус» за лучшую женскую и лучшую мужскую роль в телефильме. Отмечается, что Уинслет сыграла роль в картине «Мейр из Исттауна», а Китон получил награду за работу в сериале «Ломка».
Ранее сообщалось, что телекомпания NBC, которая традиционно транслировала церемонию вручения «Золотого глобуса», отказалась от работы с кинопремией в 2022 году из-за отсутствия расового разнообразия среди членов жюри.
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