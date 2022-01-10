Вестерн, байопик и Билли Айлиш: В США вручили «Золотой глобус»

В России с сегодняшнего дня вводится уголовная ответственность за регулярные нарушения ПДД Внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ начинается в Нур-Султане В Евросоюзе заявили о готовности открыть границы для привитых «Спутником V» россиян В США раздали «Золотые глобусы» В Китае открыли самый длинный подводный автомобильный тоннель