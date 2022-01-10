Вестерн, байопик и Билли Айлиш: В США вручили «Золотой глобус»

Церемония вручения престижной американской кинопремии не транслировалась по телевидению и в интернете, однако это не отбило интерес поклонников к победителям в основных номинациях.

Престижная американская кинопремия «Золотой глобус» объявила победителей в основных номинациях. При этом 79-я церемония вручения награды из-за репутационных проблем Голливудской ассоциации иностранной прессы (HFPA) состоялась в закрытом режиме. Она также не транслировалась по телевидению или на популярных стриминговых сервисах: список победителей был опубликован на официальном сайте премии.

Названы два самых ожидаемых российских фильма 2022 года
  • Так, награду за лучшую драму получил ироничный вестерн «Власть пса» с Бенедиктом Камбербэтчем и Кирстен Данст в главных ролях.
  • Актер Уилл Смит, по мнению членов жюри, исполнил лучшую роль в драме «Король Ричард», байопике об отце теннисисток Серены и Винус Уильямс. При этом Смит ранее критиковал премию за расистские предрассудки членов жюри.
  • Актриса Николь Кидман выиграла премию в номинации «Лучшая женская роль в драме» за работу в фильме «Быть Рикардо».
  • Режиссер Джейн Кэмпион с фильмом «Власть пса» завоевала награду в номинации «лучшая режиссерская работа». Таким образом Кэмпион стала одной из самых титулованных женщин-режиссеров в современной истории.
  • Музыка композитора Ханса Циммера к фильму «Дюна» была признана лучшим оригинальным саундтреком.
  • Кинопремию за лучший сценарий дали Кеннету Брана, его работа стала основой для картины «Белфаст».
  • Сериал «Наследники» получил награду как лучший драматический сериал 2021 года.
  • Американская певица Билли Айлиш получила награду за лучшую песню, которой стала композиция «No time to die» – саундтрек к одноименной части «бондианы», вышедшей в российском прокате под названием «Не время умирать».
  • Японская драма «Сядь за руль моей машины» была названа лучшим иностранным фильмом.
  • «Вестсайдская история» Стивена Спилберга завоевала победу в номинации лучшая комедия/мюзикл.
  • Диснеевский мультфильм «Энканто» стал лучшей анимационной картиной.
  • Кинопремия не обошла стороной и набравший небывалую популярность сериал «Игра в кальмара». Так, актер из Южной Кореи О Ён Су стал лучшим актером второго плана за работу в этом проекте.
  • Кейт Уинслет и Майкл Китон получили «Золотой глобус» за лучшую женскую и лучшую мужскую роль в телефильме. Отмечается, что Уинслет сыграла роль в картине «Мейр из Исттауна», а Китон получил награду за работу в сериале «Ломка».

Ранее сообщалось, что телекомпания NBC, которая традиционно транслировала церемонию вручения «Золотого глобуса», отказалась от работы с кинопремией в 2022 году из-за отсутствия расового разнообразия среди членов жюри.

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ФОТО: Flickr.com\Populer Magazine
ТЕГИ:АктерыЗолотой ГлобусКинопремия
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