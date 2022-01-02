Названы два самых ожидаемых российских фильма 2022 года

«Насколько я знаю, Алексей Герман-младший делает картину про летчиц, которая называется «Воздух», это будет большое кино. Очень желаю ему, чтобы оно у него получилось. Например, картина «Дело» прошлого года мне кажется интересной, хотя она не получила в Канне призов, но в любом случае была отобрана в конкурс, так или иначе прозвучала в мировом контексте, как и все его картины. Так что есть надежда, что фильм «Воздух» нас удивит. Также готовится к выходу в 2022 году долгожданный фильм «Дау», который делает Хржановский более 10 лет. Мы знаем только материал, смонтированный в разных конфигурациях, а фильм основной никто не видел, потому что он не смонтирован. Говорят, что в первоначальном варианте это 10 часов времени. Видимо, он будет как-то сокращен, но интрига остается, и я жду, чем она закончится, безусловно. Это все из области ожиданий будущего года», - отметил Карахан.

Главные герои фильма «Воздух» — советские женщины-летчицы из вымышленного специального авиаполка, которым во время Великой Отечественной войны пришлось сражаться с врагом. Действие фильма начинается в блокадном Ленинграде, а потом разворачивается на фронтах. Художественный фильм Ильи Хржановского «Дау» рассказывает о жизни Льва Ландау — советского физика, лауреата Нобелевской, Ленинской и трех Сталинских премий.

