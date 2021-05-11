Телекомпания NBC отказалась от трансляции «Золотого глобуса»

Организаторов второй после Оскара кинопремии давно обвиняют в расизме, о бойкоте заявили крупные производители фильмов и сериалов Netflix и Warner. А голливудский актер Том Круз заявил о решении вернуть свои трофеи, полученные в рамках премии в разные годы.

Накануне Ассоциация пообещала провести реформы после полученной критики от 100 ведущих голливудских PR-компаний, которые направили ей письмо с обвинением в дискриминации.

Пока неизвестно, кто будет транслировать вручение «Золотого глобуса» в следующем году.

