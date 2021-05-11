Телекомпания NBC отказалась от трансляции «Золотого глобуса»

Телекомпания NBC, которая ежегодно транслирует церемонию вручения кинопремии «Золотой глобус» отказалась от трансляции в 2022 году из-за отсутствия расового разнообразия среди членов жюри. Об этом сообщили на сайте телекомпании.

Организатором премии является Ассоциация иностранной прессы Голливуда, которая включает в себя 86 журналистов, среди которых нет представителя африканской расы.

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Организаторов второй после Оскара кинопремии давно обвиняют в расизме, о бойкоте заявили крупные производители фильмов и сериалов Netflix и Warner. А голливудский актер Том Круз заявил о решении вернуть свои трофеи, полученные в рамках премии в разные годы.

Накануне Ассоциация пообещала провести реформы после полученной критики от 100 ведущих голливудских PR-компаний, которые направили ей письмо с обвинением в дискриминации.

Пока неизвестно, кто будет транслировать вручение «Золотого глобуса» в следующем году.

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ФОТО: Flickr.com\Populer Magazine
ТЕГИ:ДискриминацияРасизмКинопремия
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