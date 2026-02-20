Экс-замминистра ЖКХ Астраханской области Марианна Ступина более 13 лет скрывалась от уголовной ответственности, инсценировав смерть, сообщило региональное управление СК РФ. В 2012 году Ступину приговорили к семи годам лишения свободы по делу о присвоении средств в особо крупном размере, незаконном изготовлении платежных документов и легализации преступных доходов. После вынесения приговора она покинула регион и проживала в Республике Татарстан.

По версии следствия, находясь в розыске, Ступина отслеживала публикации о без вести пропавших и узнала об обнаружении в Новосибирской области тела женщины, внешне схожей с ней. Затем ее супруг опознал погибшую как свою жену. Ступина вернулась в Астраханскую область, где прожила 13 лет. Однако в настоящее время осужденная направлена в исправительную колонию для отбывания наказания. Трунов допустил, что срок Ступиной заметно увеличится на фоне всех сопутствующих преступлений.

«У нее был приговор к семи годам лишения свободы за хищение 117 миллионов рублей. Приговор остается, поскольку она скрылась, сроки давности не идут, несмотря на то, что прошло 13 лет. Отдельной статьи за инсценировку смерти нет, но ее супруг выдал за нее тело другой женщины. Это вопрос статьи 244 части второй Уголовного кодекса – надругательство над телами умерших, действие с телом умершего, нарушающее установленный порядок или традиции. Это муж, значит, группа лиц и до трех лет лишения свободы. Также 13 лет она скрывалась. Это подделка или использование поддельных документов, 327 статья Уголовного кодекса, от 2 до 6 лет лишения свободы. Нигде не фигурирует, что 13 лет назад она совершила побег. Скорее была какая-то либеральная мера пресечения, не связанная с лишением свободы, и после вынесения приговора она не явилась. Дальше сложение: семь лет было, три года за надругательство над телами умерших и подделка документов. За нее шесть обычно не дают, но четыре очень может быть», - сказал он.