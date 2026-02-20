Трунов рассказал, что грозит экс-чиновнице из Астрахани за инсценировку смерти
Экс-чиновнице из Астраханской области, которая 13 лет скрывалась от правосудия, могут предъявить обвинения за подделку документов и не только, рассказал НСН Игорь Трунов.
Уголовный кодекс РФ не предусматривает наказание за инсценировку собственной смерти, однако скрываться от правосудия годами можно лишь по поддельным документам, заявил в беседе с НСН президент Союза адвокатов России Игорь Трунов.
Экс-замминистра ЖКХ Астраханской области Марианна Ступина более 13 лет скрывалась от уголовной ответственности, инсценировав смерть, сообщило региональное управление СК РФ. В 2012 году Ступину приговорили к семи годам лишения свободы по делу о присвоении средств в особо крупном размере, незаконном изготовлении платежных документов и легализации преступных доходов. После вынесения приговора она покинула регион и проживала в Республике Татарстан.
По версии следствия, находясь в розыске, Ступина отслеживала публикации о без вести пропавших и узнала об обнаружении в Новосибирской области тела женщины, внешне схожей с ней. Затем ее супруг опознал погибшую как свою жену. Ступина вернулась в Астраханскую область, где прожила 13 лет. Однако в настоящее время осужденная направлена в исправительную колонию для отбывания наказания. Трунов допустил, что срок Ступиной заметно увеличится на фоне всех сопутствующих преступлений.
«У нее был приговор к семи годам лишения свободы за хищение 117 миллионов рублей. Приговор остается, поскольку она скрылась, сроки давности не идут, несмотря на то, что прошло 13 лет. Отдельной статьи за инсценировку смерти нет, но ее супруг выдал за нее тело другой женщины. Это вопрос статьи 244 части второй Уголовного кодекса – надругательство над телами умерших, действие с телом умершего, нарушающее установленный порядок или традиции. Это муж, значит, группа лиц и до трех лет лишения свободы. Также 13 лет она скрывалась. Это подделка или использование поддельных документов, 327 статья Уголовного кодекса, от 2 до 6 лет лишения свободы. Нигде не фигурирует, что 13 лет назад она совершила побег. Скорее была какая-то либеральная мера пресечения, не связанная с лишением свободы, и после вынесения приговора она не явилась. Дальше сложение: семь лет было, три года за надругательство над телами умерших и подделка документов. За нее шесть обычно не дают, но четыре очень может быть», - сказал он.
Собеседник НСН подчеркнул, что подобные истории для России – редкость, и случай скорее похож на художественный сюжет.
«У нас порядка 100 побегов из-под стражи, мест лишения свободы в течение года. Это то, что фиксируется в виде судебных решений. Побеги есть, но такая экзотическая история, когда взяли чужой труп, какие-то документы организовали и целых 13 лет умудрялись не попадаться – редкость, скорее книжные, романные истории. Статистики таких случаев в каком-то количестве нет», - подчеркнул Трунов.
По его словам, при наличии финансовых возможностей и высшего образования не так сложно скрываться в течение 13 лет.
«У нас, конечно, есть современные технологии – отпечатки пальцев, сетчатка глаза. Но есть и другие технологии: тип очков, который меняет сетчатку глаза, косметологическая и пластическая хирургия, которая меняет лицо. В основной массе женщин с возрастом уже не определишь по их школьным фотографиям. Пластическая хирургия меняет их лица до такой степени, что они могут скрываться, никто их никогда не узнает. Это стало повсеместным явлением. Когда бедная женщина что-то украла, ее посадили и она совершила побег, она, как правило, бегает несколько дней, а потом ее быстро ловят. Однако высшее образование, интеллект, новые технологии и деньги дают другие возможности. Параллельно идущие процессы говорят о том, что при наличии головы и денег скрываться 13 лет - легко. Думаю, если бы она уехала за границу, то вопрос вообще был бы закрыт, поскольку экстрадиция сегодня не работает», - объяснил он.
Ранее сообщалось, что кражи по-прежнему возглавляют рейтинг преступлений в стране, несмотря на заметное сокращение их числа. Так, в 2025 году в России зарегистрировали свыше 450 тысяч случаев краж - это меньше, чем годом ранее, и самый низкий показатель за последние годы. Тенденция к снижению сохраняется уже с 2015 года, передает «Радиоточка НСН».
