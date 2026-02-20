Минобороны Белоруссии обвинило Польшу и страны Балтии в провокациях

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что руководство Польши и стран Балтии проводит провокационную политику вблизи границ Союзного государства России и Белоруссии. С таким заявлением он выступил на торжественном мероприятии ко Дню защитников Отечества и Вооруженных сил страны.

По словам главы ведомства, международная обстановка характеризуется усилением борьбы за мировое лидерство, а ряд западных государств пытается утвердить свое влияние, в том числе за счет военной силы. Хренин утверждает, что Варшава и балтийские столицы наращивают численность армий, укрепляют инфраструктуру и ведут фортификационные работы у границ, тогда как Минск, по его выражению, «строит мирную жизнь».

Министр также заявил, что Белоруссия учитывает уроки 1941 года и продолжает модернизацию армии. По его словам, при сохранении текущей численности Вооруженных сил в стране проходят структурные реформы, усиливается боевой компонент, создан новый род специальных войск — беспилотная авиация. Развиваются ее разведывательные и ударные возможности.

Хренин подчеркнул, что белорусская армия готова нанести «неприемлемый ущерб» любому агрессору в случае нападения, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
