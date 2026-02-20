Один человек погиб при атаке БПЛА в Белгородской области

В Белгородской области в результате атак со стороны ВСУ погиб мирный житель, еще пять человек получили ранения. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По его данным, в селе Почаево Грайворонского округа беспилотник атаковал территорию предприятия. Мужчина скончался на месте от полученных ранений. Позднее второй дрон нанес удар, в результате чего пострадали три человека — двое мужчин и женщина. Их с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями доставили в Грайворонскую центральную районную больницу. Один из пострадавших продолжит лечение амбулаторно.

После атаки в Белгороде повреждены энергообъекты

Еще один инцидент произошел в селе Графовка Шебекинского округа. При выполнении служебных задач ранения получил боец подразделения «Орлан». С минно-взрывной травмой и множественными осколочными ранениями его доставили в Шебекинскую центральную районную больницу.

Помимо этого, по словам губернатора, еще один беспилотник атаковал автомобиль. Пострадал мужчина, которого бойцы «БАРС-Белгород» доставили в Шебекинскую больницу. После оказания помощи его планируется перевести в областную клиническую больницу, передает «Радиоточка НСН».

Фото: t.me/vvgladkov
