Телеграм: Польша хочет репараций, а Британия – карту «Мир»

В среду завершился третий раунд переговоров России, Украины и США по завершению вооруженных действий. Глава российской делегации Владимир Мединский назвал переговоры «тяжелыми, но деловыми» и объявил о проведении новой встречи в ближайшее время.

«Международный фреш» отмечает, что официальной информации о ходе переговоров немного:

«Зеленский заявил, что стороны почти достигли консенсуса по вопросам мониторинга прекращения огня – он будет осуществляться в том числе американцами. При этом территориальный вопрос до сих пор остается не решеным. Также он выразил надежду, что новый раунд переговоров состоится до конца февраля. Американцы традиционно настроены оптимистично – пресс-секретарь Белого Дома Кэролайн Левитт заявила, что на переговорах был достигнут существенный прогресс. Утечки СМИ и в этот раз минимальны. Американское издание The New York Times сообщило, что на переговорах обсуждалось создание демилитаризованной зоны на Донбассе, в которой не будет ни одной из армий. Также речь идет о зоне свободной торговли, которая может быть создана там же. Согласно данным издания, Украина согласна на участие России в управлении ныне подконтрольной Украине части ДНР – на переговорах шла речь о создании гражданской администрации на этой территории, в которой будут работать представители обеих стран».

«The_Agenda – "Повестка дня"» указывает на противоречие:

«Главным вопросом для киевского режима является получение гарантий безопасности, включая личные гарантии для самого Зеленского и его семьи. Территории – это всего лишь политический символ и элемент легитимности, будущая военная конфигурация Украины более важна. <…> Главным противоречием переговоров, включая нынешний раунд в Женеве, становится не территория как таковая, а будущее военное положение Украины. Киев пытается сохранить военный потенциал и политическую субъектность в условиях усиливающегося внешнего давления. Переговорный процесс в данном контексте выглядит как очередной этап борьбы за параметры послевоенного баланса сил».

«АДЕКВАТ Z» не удивлен:

«Женева кончилась именно тем, чем не кончиться и не могла. Характеристика "тяжелые, но деловые" после того, как последняя встреча не продлилась и двух часов, вполне ясно показывает, что не просто не договорились, но и шансов договориться при данных исходных позициях не было. И слова Мединского, что продолжат в ближайшее время, в этом месте мало что меняют – продолжать можно хоть завтра, но от этого не изменится ни наша позиция, ни вероятность, что хохлы ее примут. Разговаривать дальше это само по себе никак не мешает, но и эффект будет тот же. Как с этим собирается жить агент Дональд, у которого уже начинает сгущаться цейтнот, представить сложно. Месить хохлов ногами с весомыми шансами, что от этого они и рухнут, он не был готов все последние полгода и вряд ли окажется готов сейчас. Вероятнее всего, будет продолжать надувать щеки и бормотать про проделанную отличную работу и неизбежность скорой потужной сделки. Потому что руки – в любую из сторон – связаны сильнее, чем может выглядеть. Слово, таким образом, за нашим солдатом. И опосредованно – за всеми гнилостными процессами, которые продолжают развиваться на хуторе и развитию которых мы продолжим способствовать всем, чем можем».

«Политтранзит» отмечает, что, по данным источников Reuters, в Женеве присутствовали делегации из нескольких европейских стран, но не участвовали в переговорах:

«Европейцев пригласили после того, как Зеленский попросил американских чиновников включить их в состав делегации, сообщил один из источников, добавив, что американцы и украинцы проинформируют их о ходе переговоров. В прошлом Россия выступала против участия европейцев. Зеленский призвал союзников Киева усилить давление на Россию, чтобы добиться "реального и справедливого" мирного соглашения с помощью более жестких санкций и поставок оружия Украине, пишет Reuters. Когда журналисты спросили Трампа, чего он ожидает от переговоров с Россией, которые должны состояться во вторник, он возложил ответственность на Украину. "Пусть Украина поскорее садится за стол переговоров. Вот и все, что я вам скажу", – заявил Трамп журналистам на борту президентского самолета».

Политолог Павел Данилин обращает внимание на сообщение CNN о прогрессе в переговорах:

«Действительно, военные еще в Абу-Даби достигли прорыва в понимании того, каким образом должно быть решено прекращение огня и разведение сторон в случае достижения политического соглашения. В Женеве этот прорыв был формализован. Вопрос только в том, чтобы стороны достигли договоренностей, которые бы позволили это прекращение огня имплементировать. Украинская сторона не собирается ничего для этого делать. Потому что Зеленский считает, что он живет и при власти, только пока украинцы дохнут на фронте и убивают русских. Может быть, и справедливо считает. Но от этого не легче. Реальный прорыв в политическом аспекте урегулирования возможен только, если рухнет фронт у ВСУ. Так что на самом деле судьба Зеленского сейчас в руках украинских военных. Но вот сделать шаг в сторону и начать отвод войск – это, конечно же, стать спасителем Украины. И одновременно стать предателем и, быть может, получить пулю в лоб. Кто из украинских погонников на это может пойти?»

