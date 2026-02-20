Телеграм: Польша хочет репараций, а Британия – карту «Мир»
Россия и Украина не договорились в Женеве, Варшава потребовала у Москвы денег, а Марко Рубио обвинили в фашизме.
Переговоры по урегулированию украинского конфликта
В среду завершился третий раунд переговоров России, Украины и США по завершению вооруженных действий. Глава российской делегации Владимир Мединский назвал переговоры «тяжелыми, но деловыми» и объявил о проведении новой встречи в ближайшее время.
«Международный фреш» отмечает, что официальной информации о ходе переговоров немного:
«Зеленский заявил, что стороны почти достигли консенсуса по вопросам мониторинга прекращения огня – он будет осуществляться в том числе американцами. При этом территориальный вопрос до сих пор остается не решеным. Также он выразил надежду, что новый раунд переговоров состоится до конца февраля. Американцы традиционно настроены оптимистично – пресс-секретарь Белого Дома Кэролайн Левитт заявила, что на переговорах был достигнут существенный прогресс. Утечки СМИ и в этот раз минимальны. Американское издание The New York Times сообщило, что на переговорах обсуждалось создание демилитаризованной зоны на Донбассе, в которой не будет ни одной из армий. Также речь идет о зоне свободной торговли, которая может быть создана там же. Согласно данным издания, Украина согласна на участие России в управлении ныне подконтрольной Украине части ДНР – на переговорах шла речь о создании гражданской администрации на этой территории, в которой будут работать представители обеих стран».
«The_Agenda – "Повестка дня"» указывает на противоречие:
«Главным вопросом для киевского режима является получение гарантий безопасности, включая личные гарантии для самого Зеленского и его семьи. Территории – это всего лишь политический символ и элемент легитимности, будущая военная конфигурация Украины более важна. <…> Главным противоречием переговоров, включая нынешний раунд в Женеве, становится не территория как таковая, а будущее военное положение Украины. Киев пытается сохранить военный потенциал и политическую субъектность в условиях усиливающегося внешнего давления. Переговорный процесс в данном контексте выглядит как очередной этап борьбы за параметры послевоенного баланса сил».
«АДЕКВАТ Z» не удивлен:
«Женева кончилась именно тем, чем не кончиться и не могла. Характеристика "тяжелые, но деловые" после того, как последняя встреча не продлилась и двух часов, вполне ясно показывает, что не просто не договорились, но и шансов договориться при данных исходных позициях не было. И слова Мединского, что продолжат в ближайшее время, в этом месте мало что меняют – продолжать можно хоть завтра, но от этого не изменится ни наша позиция, ни вероятность, что хохлы ее примут. Разговаривать дальше это само по себе никак не мешает, но и эффект будет тот же. Как с этим собирается жить агент Дональд, у которого уже начинает сгущаться цейтнот, представить сложно. Месить хохлов ногами с весомыми шансами, что от этого они и рухнут, он не был готов все последние полгода и вряд ли окажется готов сейчас. Вероятнее всего, будет продолжать надувать щеки и бормотать про проделанную отличную работу и неизбежность скорой потужной сделки. Потому что руки – в любую из сторон – связаны сильнее, чем может выглядеть. Слово, таким образом, за нашим солдатом. И опосредованно – за всеми гнилостными процессами, которые продолжают развиваться на хуторе и развитию которых мы продолжим способствовать всем, чем можем».
«Политтранзит» отмечает, что, по данным источников Reuters, в Женеве присутствовали делегации из нескольких европейских стран, но не участвовали в переговорах:
«Европейцев пригласили после того, как Зеленский попросил американских чиновников включить их в состав делегации, сообщил один из источников, добавив, что американцы и украинцы проинформируют их о ходе переговоров. В прошлом Россия выступала против участия европейцев. Зеленский призвал союзников Киева усилить давление на Россию, чтобы добиться "реального и справедливого" мирного соглашения с помощью более жестких санкций и поставок оружия Украине, пишет Reuters. Когда журналисты спросили Трампа, чего он ожидает от переговоров с Россией, которые должны состояться во вторник, он возложил ответственность на Украину. "Пусть Украина поскорее садится за стол переговоров. Вот и все, что я вам скажу", – заявил Трамп журналистам на борту президентского самолета».
Политолог Павел Данилин обращает внимание на сообщение CNN о прогрессе в переговорах:
«Действительно, военные еще в Абу-Даби достигли прорыва в понимании того, каким образом должно быть решено прекращение огня и разведение сторон в случае достижения политического соглашения. В Женеве этот прорыв был формализован. Вопрос только в том, чтобы стороны достигли договоренностей, которые бы позволили это прекращение огня имплементировать. Украинская сторона не собирается ничего для этого делать. Потому что Зеленский считает, что он живет и при власти, только пока украинцы дохнут на фронте и убивают русских. Может быть, и справедливо считает. Но от этого не легче. Реальный прорыв в политическом аспекте урегулирования возможен только, если рухнет фронт у ВСУ. Так что на самом деле судьба Зеленского сейчас в руках украинских военных. Но вот сделать шаг в сторону и начать отвод войск – это, конечно же, стать спасителем Украины. И одновременно стать предателем и, быть может, получить пулю в лоб. Кто из украинских погонников на это может пойти?»
Военные действия
Авторы каналов комментируют продолжение СВО.
«РосСкандал» обращает внимание на потери ВСУ под Купянском в Харьковской области:
«Минобороны РФ опубликовало данные радиоперехватов разговоров ВСУшников, которые попали в "ледяной котел" на восточном берегу реки Оскол в районе Купянска-Узлового. Дождь вперемежку с морозами окончательно превратили в ад окопное существование укро-воинов! Из-за обморожений и переохлаждений – серьезные потери! Даже костерки они развести не могут, потому как сразу прилетает российский дрон и уничтожает позиции… Голодные, замерзшие, по колено в грязевой жиже… обманутые укры героически помирают за НАТО, ЕС и Зелю, которые хотят продолжения войны! Сегодня в Женеве опять будут артачится и ставить палки в колеса мирному процессу. Настроены воювати, пока хлопцы совсем не закончатся! И не только под Купянском…»
«ЛУГАНСКИЙ СВЯЗНОЙ» публикует видео:
«43 бригада ВСУ, которую убивают собственные командиры на линии боевого соприкосновения на Купянском направлении. На видео паника украинских военнослужащих от осознания того, что помощи не будет, и их ждет неминуемая смерть – под ударами русских FPV-дронов либо от погодных условий. Здесь, на этих кадрах с позиций, видны реалии, с которыми ежедневно сталкиваются ВСУшники, а именно: холод, отсутствие ротации и эвакуации раненных, антисанитарные условия, которые в конечном итоге приводят к смерти. Именно сюда Киев отправляет на убой тех, кого мобилизует на улицах собственных городов. Та самая правда, которую никогда не покажут в эфире украинского телемарафона».
«InfoDefense Спектр» приводит мнение украинской журналистки Дианы Панченко:
«Украина постепенно теряет Одессу. Но не из-за военной тактики. Им не удается сделать в Одессе то, что произошло в Киеве. Снос памятников Суворову и Екатерине II, акты вандализма на памятнике Пушкину и мемориальной доске Маринеско... Сжигание книг... Нападения на детей в клубах и на сотрудников рынка... Люди, не имеющие ничего общего с Одессой, лишают одесситов их идентичности. А что они предлагают взамен? Заставить людей любить украинский язык и Зеленского? Они сами не знают украинского. Все эти украинские патриоты говорят на суржике. У них нет достаточного образования, чтобы понять, что это не украинский. Люди, с которыми я разговаривала в Одессе, говорят: "У фашистов не так уж много времени, чтобы вершить свою волю". В этом предложении нет прямого указания, но мы понимаем, на кого возлагаются надежды. Никто не скажет это вслух. Все находятся под наблюдением. Но власть чувствует настроения в Одессе, и именно поэтому ушел в отставку мэр города господин Труханов. Как можно превратить такой большой, красивый и богатый город в помойку?! Военные были размещены в Одессе не для того, чтобы развивать город, а чтобы сломить волю одесситов. Но этого не произойдет. Одесса не превратится в Львов».
«Мейстер» комментирует информацию о том, что среди военных летчиков ВСУ есть наемники из США и Нидерландов:
«Использование Киевом наемников-пилотов говорит на самом деле прежде всего о том, что своих хватать перестало, даже несмотря на ускоренные военные выпуски. Выучили, на западную машинку переучили, в бой, а там как повезет. Везет обычно не долго. В СМИ, к слову, сообщают не обо всех случаях сбития неприятельских самолетов, потому что часто воздушные бои идут на дистанциях, не позволяющих надежно засечь попадание. Потом уже ищут по косвенным данным, типа "такой-то помер в госпитале от ран". Наемникам вместо этих покойников заходить, к слову, не очень уютно. Война совсем не в том режиме, что был им привычен, с редким бросанием бомб в бармалеев-неудачников. Здесь попасть под удар очень легко».
Глава Росмолодежи Григорий Гуров привлекает внимание к атаке ВСУ на здание творческой мастерской на территории «Таврида-АРТ»:
«Страшные кадры. Но их должен увидеть каждый. Творческий поселок Счастливцево, Херсонская область. ВСУ во второй раз ударили по Центру для детей и молодежи. Разрушения колоссальные. Чудом никто не пострадал. Зная, что место посещают молодые ребята, противник не проявляет никакой человечности. Бьет по детям. Все это ясно показывает: для них здесь чужие люди и чужая земля. Россия создала уникальный центр. Все восстановим».
Польша требует репараций от России
Правительство Польши приступило к сбору данных для возможного иска к России о репарациях за ущерб, нанесенный в годы Второй мировой войны.
«Мюсли вслух» объясняют:
«Картонная сверхдержава, как еще называют Польшу, шагнула в 2026-й год со здоровенной дырой в бюджете и госдолгом, устремившимся в стратосферу. На этом фоне ее руководство продолжает расчесывать былые исторические обидки с целью отвлечения внимания собственного населения от более насущных проблем. Правда, оно отчего-то не напоминает простым полякам, что за годы нахождения в соцлагере Польша приобрела значительные территории, в 1,5 раза увеличила численность населения и превратилась в индустриально развитую страну. Учитывая, что только финансовая сторона освобождения Польши от нацистов (не считая огромных людских потерь) обошлась СССР по современным прикидкам в 230-250 млрд долларов, то наш ответ на очередные польские хотелки будет кратким, выразительным и доходчивым. Как на заборе».
Депутат Госдумы Андрей Луговой указывает, что Москве тоже есть что предъявить Варшаве:
«Идея "ощипать" восточных дикарей-индейцев – так в польской пропаганде с периода Смутного времени называли русских – далеко не нова. Подсчитывать мнимый ущерб, нанесенный Варшаве Советским Союзом во время и после Великой Отечественной войны, Институт военных дел Польши начал с мая 2023 года. В СМИ озвучивали и предварительную цифру за 1941-1945 годы – 600 млрд. Правда, без указания валюты. Мы подобных подсчетов никогда не вели. После окончания Великой Отечественной войны польский народ воспринимали братским, пострадавшим, как и мы, от нацистов и нуждающимся в помощи. Вот некоторые цифры и факты лишь по поводу одного 1945 года: 27 млрд рублей в ценах 1956 года – потери техники и материальных ценностей. 50% затрат на восстановление Варшавы. 723 млн рублей – на содержание польских военных формирований. 280 тыс. тонн нефти и 45 тыс. тонн угля, 700 тыс. тонн зерна, 150 тыс. голов крупного рогатого скота, 130 тыс. тонн продовольствия, 20 тыс. тонн хлопка – гуманитарная помощь от Москвы. Беспроцентные кредиты, безвозмездные поставки топлива, передача техники и инвентаря польским крестьянам, помощь солдат Красной армии в сельскохозяйственных работах и многое-многое другое».
«Мышь в овощном» отмечает разницу между прошлыми требованиями репараций со стороны Польши и нынешними:
«"Долг русских перед поляками", прежде выступавший в качестве элемента внутреннего русофобского дискурса, теперь может превратиться в формальное обоснование для конкретных силовых шагов на внешней арене. Потеряли ли двоюродные братья берега? Безусловно. Являются ли их претензии надуманными? Несомненно. Но, как видится с нашего дивана, думать сейчас нужно не об этом. А о том, как мы себя поведем, если завтра пресловутые "репарации", завизированные решением какого-нибудь местного "суда", предъявят миру в качестве обоснования очередного акта пиратства, направленного на наше имущество».
«РУССКИЕ В ГЕРМАНИИ GERMANY LIVE-TV» приводит ответ МИД РФ:
«Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила Польше вместо репараций видеозапись оперы Глинки "Иван Сусанин", которая рассказывает о походе польского войска на Москву в 1613 году. "В качестве репарации можем предоставить ссылку на видео оперы", – с юмором отметила Захарова. (Помните, как украинцы с Монголии попытались страсти денюжку за уничтожение Киева в 1240 году? Монголы согласились выплатить только семьям пострадавших с документальным подтверждением)».
«ЗАУГЛОМ» полагает, что Варшава сильно рискует:
«Польские паны не заметили, как сами засунули голову в юридический капкан. Если власть ПНР была "незаконной оккупацией", значит, все ее приобретения – липа. А главное приобретение – это нынешние границы, которые Сталин нарисовал в Потсдаме. Путин не зря напоминает про историю. Признавая оккупацию, Польша фактически ставит под удар свои права на Гданьск, Вроцлав и Силезию. Это земли, которые Сталин отрезал от Германии и подарил Польше вместе с 500 километрами балтийского берега. По сути, Туск сам дает Путину юридическое "добро" на проведение инвентаризации этих подарков».
Мюнхенская конференция по безопасности
В конце прошлой недели в Германии завершилась 62-я Мюнхенская конференция по безопасности.
Политолог Алексей Чеснаков делает выводы:
«США и ЕС не договорились. По крайней мере пока. Европа и Украина не получили желаемой хотя бы на словах поддержки США. Рубио был мягче, чем Вэнс в прошлом году, но это не компенсировало горечь сделанных американским госсекретарем морально-политических оценок. Европа демонстрирует слабость. Вашингтон продолжает по любому поводу подчеркивать уязвимую позицию Брюсселя. США последовательны в демонстрации неготовности платить за европейскую безопасность европейскую цену. Внутри Европы нет нужного консенсуса и баланса. Европейские лидеры не могут публично продемонстрировать элементарное единство по ключевым вопросам повестки, на словах демонстрируя общие взгляды, явно не имеют общей согласованной стратегии по ряду ключевых вопросов. Украина продолжает блефовать. Зеленский, судя по тому, что наговорил, находится в прежней полупозиции по вопросам проведения выборов на Украине. Выборов боится, но и боится прямо отказать нажиму США. Петляет и провоцирует, атакует и шантажирует. Большая часть сказанного украинцем – пустая болтовня и голимая пропаганда. Хорошо хоть шлем не надел. Оппозиционеры на задворках. Российские антисистемщики натужно пытаются сформировать свою новую повестку (информационную колею). Присутствие нескольких активистов в Мюнхене выглядело скорее как политический туризм. Ничего нового не сказано и не достигнуто».
«Россия в глобальной политике» комментирует выступление госсекретаря США Марко Рубио:
«Марко Рубио провел сеанс психотерапии для европейской аудитории, подчеркнув единство Европы и Америки и приверженность администрации Трампа атлантическим отношениям. Тон его речи на Мюнхенской конференции, вероятно, сознательно явил собой полный контраст прошлогодней речи вице-президента Вэнса, что вызвало благодарные овации. Впрочем, в подходе разницы нет. Вэнс ведь тоже не отрицал и не отталкивал Старый Свет, а требовал от него измениться, отвечая на вызовы времени. Больше ответственности за себя, меньше регулирования, приверженность классическим западным ценностям. Рубио вежливо и позитивно повторил то же самое, что Вэнс сказал резко и назидательно. В сухом остатке: США не собираются уходить из Европы или отпускать ее в свободное плавание. Они предполагают, что, меняя себя, европейцы должны стать более эффективным и рентабельным партнером, готовым выполнять свою функцию в альянсе. Иными словами, Соединенные Штаты сигнализируют европейским союзникам, что сохранение союза зависит от их способности выполнить новые нормативы. Главное – возвращения к прежнему типу отношений, о чем еще продолжают мечтать в Европе, не случится ни при каком сценарии, потому что мировые обстоятельства совсем другие. Это, по замыслу Вашингтона, не распад единого Запада, а его перезапуск. Европе, если смотреть на вещи реально, деваться некуда, придется принять новые условия».
«338» считает речь Рубио проявлением фашизма:
«Нацизм, цивилизационный и этнический шовинизм. Как апологетика своих действий и мыслей. И как категорический императив. Есть западная цивилизация. Которая сделала мир цивилизованным (т.е. окультуренным, прогрессивным). А есть все остальное. И пока все остальное не претендует на оспаривание роли западной цивилизации (т.е. сложившегося миропорядка), этому "всему остальному" западная цивилизация позволяет существовать. Иногда – допуская приобщаться к плодам западной цивилизации. Насколько наш подход "Россия как цивилизация" адекватен этому вызову? Насколько он идейно жизнеспособен сегодня? Американский госсекретарь говорил не про национальные интересы. Но про свою, американскую, а где-то западную исключительность. Это же неприкрытый и нескрываемый фашизм».
Журналист Станислав Стремидловский отмечает, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в Мюнхене «дерзил» США:
«Глава МИД, указав, что в Белом доме президент повесил фотографию с российским коллегой, заметил, что у него дома "нет портрета Путина". Это видится прямым намеком на чрезмерную, по мнению польской стороны, мягкость или даже симпатию президента США к Кремлю. Для министра иностранных дел союзной страны такая формулировка – редкий, но осознанный шаг. Отдельный пласт критики касается ценностной повестки. Сикорский заявил, что Вашингтон пытается навязать Европе собственную интерпретацию свободы слова. В контексте американских дебатов это звучит как упрек в идеологическом давлении и экспорте внутренней политической борьбы на европейскую почву. Заявления министра перекликаются с раздражением в немецком политическом мейнстриме по поводу американского влияния на внутриполитические дебаты в ЕС, хотя в Берлине предпочитают говорить об этом институционально».
«Германология» предлагает краткое содержание речи канцлера ФРГ Фридриха Мерца:
«Порядок, основанный на правилах, остался в прошлом, но он был и не особо-то хорош. Глобальное лидерство США находится там же или близко к тому. Политика соперничества великих держав (Großmachtpolitik) – это очень, очень плохо. Поэтому Евросоюз при самом активном участии Германии должен резко усилиться по всем направлениям и любезно предложить свои партнерские услуги США, чтобы принять участие в том самом соперничестве, потому что: "В условиях соперничества великих держав даже Соединенные Штаты не смогут сделать все в одиночку". Нового тут ничего, в принципе, нет. Все это по обе стороны Атлантики проговаривается уже лет пятнадцать и даже больше. Американцы демонстративно собирают вещички в Азию и требуют от европейцев проявить самостоятельность, взять на себя "нагрузку" и "ответственность". "Мы хотим союзников, которые могут защитить себя", – как сформулировал в этот раз Рубио. Европейцы в ответ говорят: "Сейчас-сейчас, мы почти готовы". И показывают очередной макет европейской опоры НАТО со стратегической автономией. Хотя, надо признать, макет с каждым разом становится все более реалистичным».
Англичане делают свою карту «Мир»
В начале недели газета The Guardian сообщила, что на четверг руководители крупнейших британских банков запланировали первое совещание по поводу создания национальной альтернативы американским платежным системам Visa и Mastercard. Издание связало это с угрозами президента США Дональда Трампа в отношении союзников по НАТО из-за Гренландии и опасениями, что зависимость от американских платежных систем может поставить под угрозу экономику Британии.
«Темник» веселится:
«Забавно получается. Страны Запада насмотрелись, как они же сами устраивали санкционный произвол в отношении России, и теперь уже опасаются произвола от "своих"».
«ПапаКот» напоминает:
«Подождите, а не европейцы ли вместе с нашими либералами кричали о том, зачем России собственная платежная система? Ведь именно благодаря тому, что заранее была создана платежная система "Мир", россиян не так сильно затронули отключения от международных платежных систем, карты продолжают работать. Вот теперь британцы и себя решили обезопасить, кто следующий?»
«Всевидящее око» считает, что евроатлантическая солидарность дала серьезную течь:
«Внезапно оказалось, что если использовать какие-то привычные экономические ресурсы в качестве инструмента шантажа, то в дальнейшем мало кто рискнет ими воспользоваться. Штаты своими малоадекватными действиями ухитрились напугать и настроить против себя не только Россию и Китай, которые в результате создали свои платежные системы, отказавшись от американских, но еще и европейских "союзников" (что ж, пока будем называть их так, хотя европейцам по отношению к США уже впору употреблять это слово с тем же сарказмом, с каким Путин произносит "наши европейские партнеры"). В начале СВО Запад всерьез надеялся, что после отказа американцев обслуживать на нашей территории свои банковские карты Россию ожидает финансовый коллапс. Однако в действие была оперативно введена отечественная карточная система "Мир", и теперь внезапно оказалось, что Россия в вопросе обеспечения финансовой безопасности опережает европейских "партнеров" на четыре года. А Европе все придется начинать с нуля».
«Революция денег» отмечает, что Евросоюз тоже создает собственную платежную систему:
«В Евросоюзе давно созрело понимание стратегического риска в зависимости европейской экономики от американских платежных систем. Ответ – European Payments Initiative (EPI) и цифровой кошелек Wero как единое европейское решение на базе безналичных платежей, мгновенных переводов "счет-в-счет", которое должно стать альтернативой международным картам в P2P, e-commerce и офлайн-платежах. В 2024-2025 годах запускаются пилоты в Германии, Франции, Бельгии, а далее – масштабирование на другие страны с амбицией создать общеевропейский стандарт платежей. Цель прямо формулируется: путь к платежному суверенитету ЕС и снижению зависимости от США через собственную инфраструктуру и, в перспективе, интеграцию цифрового евро в кошелек Wero. Это уже не просто революция денег, а революция инфраструктуры. <…> США десятилетиями использовали доминирование Visa/Mastercard, CHIPS и долларовой клиринговой инфраструктуры как элемент геополитического влияния. Теперь даже союзники строят свои каналы – от британской национальной схемы до европейского EPI, не говоря уже о БРИКС, которые развивают собственные платежные сети и расчеты в национальных валютах».
