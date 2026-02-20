Силы ПВО за четыре часа сбили семь дронов над российскими регионами
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение четырех часов уничтожили семь украинских беспилотников над Азовским морем, а также над Белгородской и Курской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Атаки были отражены с 16:00 до 20:00 мск. Как уточнили в министерстве, пять беспилотников сбили над акваторией Азовского моря, еще по одному — над Белгородской и Курской областями.
С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.
С августа прошлого года на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».
