Силы ПВО за четыре часа сбили семь дронов над российскими регионами

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение четырех часов уничтожили семь украинских беспилотников над Азовским морем, а также над Белгородской и Курской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Атаки были отражены с 16:00 до 20:00 мск. Как уточнили в министерстве, пять беспилотников сбили над акваторией Азовского моря, еще по одному — над Белгородской и Курской областями.