Зеленский заявил о прогрессе на переговорах по мониторингу прекращения огня

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о частичном прогрессе на трехсторонних переговорах России, США и Украины в Женеве. По его словам, сторонам удалось продвинуться в вопросе мониторинга возможного прекращения огня, однако договоренностей по территориальной теме достигнуто не было.

Глава государства отметил, что на уровне военной подгруппы обсуждение проходило конструктивно. При этом вопросы, связанные с востоком страны и Донбассом, остаются без согласованного решения.