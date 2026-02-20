Зеленский заявил о прогрессе на переговорах по мониторингу прекращения огня
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о частичном прогрессе на трехсторонних переговорах России, США и Украины в Женеве. По его словам, сторонам удалось продвинуться в вопросе мониторинга возможного прекращения огня, однако договоренностей по территориальной теме достигнуто не было.
Глава государства отметил, что на уровне военной подгруппы обсуждение проходило конструктивно. При этом вопросы, связанные с востоком страны и Донбассом, остаются без согласованного решения.
Переговоры представителей Москвы, Киева и Вашингтона состоялись в Женеве 17 и 18 февраля. Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский. По итогам второго дня он сообщил, что обсуждение было сложным, но носило деловой характер, и анонсировал новую встречу в ближайшее время.
23 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что одним из ключевых условий Москвы является вывод украинских военных с территории Донбасса, передает «Радиоточка НСН».
