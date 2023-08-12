Веру Васильеву похоронили на Новодевичьем кладбище
12 августа 202317:14
Местом захоронения народной артистки СССР Веры Васильевой, скончавшейся на 98-м году жизни стало Новодевичье кладбище.
Могила актрисы театра и кино расположена рядом памятниками народной артистки СССР Миры Кольцовой и диктора Игоря Кириллова, отмечает ТАСС.
Ранее геронтолог Валерий Новоселов заявил, что народные артистки СССР Вера Васильева и Юлия Борисова, а также переводчик Леонид Володарский умерли из-за жары. Свое мнение он высказал в беседе с «Комсомольской правдой».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru