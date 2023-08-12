Веру Васильеву похоронили на Новодевичьем кладбище

СМИ: встреча президентов РФ и Турции Путина и Эрдогана может состояться в конце августа или начале сентября МО: Су-30 при выполнении учебно-тренировочного полета потерпел крушение в Калининградской области Аксенов: еще одна ракета ВСУ сбита над Керченским проливом МЧС: более 60 населенных пунктов в Приморье пострадали из-за ливней и паводка Гидрометцентр: жаркая погода с температурой +35-39 градусов ожидается на юге России на будущей неделе