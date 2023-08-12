Веру Васильеву похоронили на Новодевичьем кладбище

Местом захоронения народной артистки СССР Веры Васильевой, скончавшейся на 98-м году жизни стало Новодевичье кладбище.

«Ушёл свет». Коллеги и публика попрощались с актрисой Верой Васильевой

Могила актрисы театра и кино расположена рядом памятниками народной артистки СССР Миры Кольцовой и диктора Игоря Кириллова, отмечает ТАСС.

Ранее геронтолог Валерий Новоселов заявил, что народные артистки СССР Вера Васильева и Юлия Борисова, а также переводчик Леонид Володарский умерли из-за жары. Свое мнение он высказал в беседе с «Комсомольской правдой».



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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:КладбищаПохороныАктриса

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