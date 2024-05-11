В Госдуме предложили запретить мигрантам работать в транспорте после падения автобуса в реку
Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил запретить мигрантам работать в общественном транспорте. Соответствующее заявление он сделал во время выступления на заседании Госдумы, передает РИА Новости.
Накануне пассажирский автобус в Санкт-Петербурге рухнул в реку. В результате инцидента погибли семь человек. За рулем автобуса находился 44-летний уроженец Таджикистана с российским гражданством Рахматшох Курбонов. Сейчас он проходит подозреваемым по уголовному делу. Его жена рассказала, что мужчине пришлось выйти на работу после 20-часовой смены.
По словам Миронова, в Госдуму уже внесен законопроект о запрете работы мигрантов в общественном транспорте, школах и системе образования. Депутат привел в пример ОАЭ, где мигранты работают по системе «кафала», или вахтовым методом.
Ранее в Госдуму внесли законопроект об усилении контроля за мигрантами. В частности, документ предполагает сокращение предельного срока пребывания иностранцев в РФ до 90 дней в каждом периоде в рамках календарного года и введение обязательных условий пребывания граждан других стран, напоминает «Радиоточка НСН».
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