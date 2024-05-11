Российские военные освободили пять населенных пунктов в Харьковской области

В российском оборонном ведомстве также сообщили об освобождении населенного пункта Керамик в ДНР. Кроме того, ВС РФ уничтожили три танка Leоpard. Также за сутки были уничтожены склад авиасредств поражения ВСУ, цех производства ударных БПЛА, дивизион ЗРК Patriot.

С начала проведения спецоперации российские силы уничтожили 594 самолета, 270 вертолетов, 23951 беспилотников, 515 зенитных ракетных комплексов, 15981 танков и других боевых бронированных машин, добавили в Минобороны РФ.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на подлете к Белгороду были перехвачены две воздушные цели, напоминает «Радиоточка НСН».

