Российские военные освободили пять населенных пунктов в Харьковской области

Российские военные освободили населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья Харьковской области, сообщили в Минобороны России.

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В российском оборонном ведомстве также сообщили об освобождении населенного пункта Керамик в ДНР. Кроме того, ВС РФ уничтожили три танка Leоpard. Также за сутки были уничтожены склад авиасредств поражения ВСУ, цех производства ударных БПЛА, дивизион ЗРК Patriot.

С начала проведения спецоперации российские силы уничтожили 594 самолета, 270 вертолетов, 23951 беспилотников, 515 зенитных ракетных комплексов, 15981 танков и других боевых бронированных машин, добавили в Минобороны РФ.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на подлете к Белгороду были перехвачены две воздушные цели, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Станислав Красильников
ТЕГИ:Минобороны РФХарьковСпецоперацияВСУУкраина

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