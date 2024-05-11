Один человек погиб при атаке украинского дрона в Судже

По его словам, украинские военные скинули с беспилотника взрывное устройство, в результате чего мужчина получил ранения. Его сразу доставили в медицинское учреждение, однако спасти пострадавшего не удалось.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что при обстреле ВСУ города Ровеньки погибли четыре человека.

