Путин встретился с Чемезовым и Мантуровым

Президент Владимир Путин провел переговоры в Кремле с главой Ростеха Сергеем Чемезовым и исполняющим обязанности вице-премьера, главой Минпромторга Денисом Мантуровым.

Российский лидер изъявил желание обсудить с этими чиновниками, как сейчас ведется работа в подведомственных им органах, и как они планируют реализовывать ее в дальнейшем.

Глава государства напомнил, что находящийся под руководством Мантурова комплекс затрагивает оборонную и гражданскую промышленность, при этом значительный объем работы по этому направлению проводится в рамках «Ростеха».