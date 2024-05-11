Путин встретился с Чемезовым и Мантуровым

Президент Владимир Путин провел переговоры в Кремле с главой Ростеха Сергеем Чемезовым и исполняющим обязанности вице-премьера, главой Минпромторга Денисом Мантуровым.

Российский лидер изъявил желание обсудить с этими чиновниками, как сейчас ведется работа в подведомственных им органах, и как они планируют реализовывать ее в дальнейшем.

Глава государства напомнил, что находящийся под руководством Мантурова комплекс затрагивает оборонную и гражданскую промышленность, при этом значительный объем работы по этому направлению проводится в рамках «Ростеха».

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Путин также подчеркнул, что до формирования нового состава правительства сбоев в работе по этим направлениям быть не должно.

Ранее президент России назначил Михаила Мишустина премьер-министром страны.

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ФОТО: ТАСС
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