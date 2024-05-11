Путин встретился с Чемезовым и Мантуровым
Президент Владимир Путин провел переговоры в Кремле с главой Ростеха Сергеем Чемезовым и исполняющим обязанности вице-премьера, главой Минпромторга Денисом Мантуровым.
Российский лидер изъявил желание обсудить с этими чиновниками, как сейчас ведется работа в подведомственных им органах, и как они планируют реализовывать ее в дальнейшем.
Глава государства напомнил, что находящийся под руководством Мантурова комплекс затрагивает оборонную и гражданскую промышленность, при этом значительный объем работы по этому направлению проводится в рамках «Ростеха».
Путин также подчеркнул, что до формирования нового состава правительства сбоев в работе по этим направлениям быть не должно.
Ранее президент России назначил Михаила Мишустина премьер-министром страны.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Солиста дуэта HammAli & Navai разыскивают приставы
- В Госдуме предложили запретить мигрантам работать в транспорте после падения автобуса в реку
- Глава ДНР Пушилин: Часов Яр будет освобожден
- В Ровеньках число погибших при обстреле ВСУ увеличилось до четырех
- Российские военные освободили пять населенных пунктов в Харьковской области
- Один человек погиб при атаке украинского дрона в Судже
- Путин встретился с Чемезовым и Мантуровым
- В 2023 году Казахстан стал лидером по закупкам водки в РФ
- Умер основатель Renaissance Technologies Саймонс
- Воздушную тревогу объявили в Киеве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru