СМИ: Солиста дуэта HammAli & Navai разыскивают приставы

По данным СМИ, речь идет о долгах фирмы Бакиров ООО «Скар Трейдинг». В прошлом году компания понесла большие убытки и погрязла в долгах, часть из которых - административные штрафы.

Отмечается, что порядка 700 тысяч рублей компания должна в Департаменте мировых судей за долги по госпошлинам.

Ранее блогер Акуна Матата (настоящее имя Ольга Нечаева) опровергла наличие у нее задолженности в 39 млн рублей перед Федеральной налоговой службой (ФНС), напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

