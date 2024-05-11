СМИ: Солиста дуэта HammAli & Navai разыскивают приставы
Солиста группы HammAli & Navai Наваи Бакирова разыскивают приставы из-за долгов на сумму свыше двух миллионов рублей, передает Telegram-канал Shot.
По данным СМИ, речь идет о долгах фирмы Бакиров ООО «Скар Трейдинг». В прошлом году компания понесла большие убытки и погрязла в долгах, часть из которых - административные штрафы.
Отмечается, что порядка 700 тысяч рублей компания должна в Департаменте мировых судей за долги по госпошлинам.
Ранее блогер Акуна Матата (настоящее имя Ольга Нечаева) опровергла наличие у нее задолженности в 39 млн рублей перед Федеральной налоговой службой (ФНС), напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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