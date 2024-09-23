Центробанк выпустил памятные монеты по мультфильму «Ежик в тумане»
Банк России представил памятные монеты из серии «Российская мультипликация», посвященные мультфильму «Ежик в тумане».
Уточняется, что в обращение поступят три вида монет: серебряная, номиналом в 3 рубля, из стали с никелевым покрытием номиналом в 25 рублей и медно-никелевая с цветным покрытием номиналом в 25 рублей.
В 2025 году мультфильму Юрия Норштейна «Ежик в тумане» исполнится 50 лет. Картина была выпущена студией «Союзмультфильм» в 1975 году.
Серия монет «Российская мультипликация» включает около 40 монет по мультфильмам «Смешарики», «Маша и Медведь», «Умка», «Ну, погоди!» и другим проектам, передает «Радиоточка НСН».
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