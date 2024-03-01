«Вдохновение — понты!»: Арбатова призналась, почему пишет книги поздно ночью

«Если бы я могла работать ежедневно, то я бы уже написала столько же, сколько написал Лев Толстой. Однако мне приходится выкраивать для этого время поздно ночью, когда меня никто не трогает, когда не звонят телефоны. Хотя я знаю тех, кто истязает себя из-за того, что у них ничего не получается, сегодня они не в настроении, а завтра у них нет вдохновения. Сейчас я пишу прозу, но когда я была молодым драматургом, меня всегда поражало, что ходят старые лысые толстые дяденьки и говорят: “Я поехал в Переделкино писать второй акт”. А у меня были сыновья-близнецы, учеба в Литинституте, домашнее хозяйство, муж на гастролях, и я не понимала, что это такое, почему надо куда-то ехать. Надо просто иметь хотя бы кусок времени. Я думаю, что это зависит от внутренней организации человека. Я не знаю, когда есть вдохновение, а когда его нет. Я знаю, когда есть время, а когда его нет. А остальное — понты», — сказала Арбатова.

Собеседница НСН призналась, что никогда не ставит себе дедлайнов для написания произведения.

«У меня дедлайнов не бывает. Случается, что я пишу для кино, и режиссер требует от меня дописать материал за два месяца. Тогда приходится разгребать все и садиться писать, потому что ты завязан на большое количество людей, на график, на локацию, на природу. А когда речь идет о литературе, конечно, никаких дедлайнов быть не может, потому что это все надо прожить внутри себя и найти возможность это изложить. Поэтому я никогда не заключаю договоров на прозу. Кроме того, я совершенно не понимаю, как можно писать несколько книг одновременно. Пока ты живешь с одними героями, невозможно переключаться на других. Но это тоже вопрос внутренней организации, потому что эти герои живут вместе с тобой», — добавила писатель.

Арбатова отметила, что в начале работе над произведением невозможно предугадать, сколько времени займет работа над ним.

«Все абсолютно индивидуально. Более того, когда ты начинаешь писать книгу, ты еще и жанра не знаешь: сначала думаешь, что сейчас быстренько напишешь повесть, потом выясняется, что это толстая книга, которую издательство предлагает разбить на две-три части. И неизвестно, что потом будет с твоими любимыми героями», — подытожила она.

Ранее Арбатова заявила, что жанр хоррор-детективов сегодня процветает только благодаря женской аудитории, так как читательницы таким образом борются с тревожностью.

