«Вдохновение — понты!»: Арбатова призналась, почему пишет книги поздно ночью
Дедлайны в литературе недопустимы, потому что писатель должен прожить сюжет внутри себя и найти возможность его изложить, сказала НСН Мария Арбатова.
Писательский труд во многом зависит от внутренней организации человека, важно грамотно выкроить время для написания книг, а не просто опираться на вдохновение. Об этом в интервью НСН рассказала писатель Мария Арбатова.
Ранее издание «Известия» со ссылкой на литературную платформу «Литнет» сообщило, что больше половины современных российских авторов пишут свои книги ежедневно. Большинство писателей предпочитает работать над одной книгой (44%), 35% пишут одновременно две, 11% могут писать параллельно три, а 10% могут писать сразу более трех. По словам Арбатовой, у нее не получится работать ежедневно, а заняться литературным трудом получается только поздно ночью.
«Если бы я могла работать ежедневно, то я бы уже написала столько же, сколько написал Лев Толстой. Однако мне приходится выкраивать для этого время поздно ночью, когда меня никто не трогает, когда не звонят телефоны. Хотя я знаю тех, кто истязает себя из-за того, что у них ничего не получается, сегодня они не в настроении, а завтра у них нет вдохновения. Сейчас я пишу прозу, но когда я была молодым драматургом, меня всегда поражало, что ходят старые лысые толстые дяденьки и говорят: “Я поехал в Переделкино писать второй акт”. А у меня были сыновья-близнецы, учеба в Литинституте, домашнее хозяйство, муж на гастролях, и я не понимала, что это такое, почему надо куда-то ехать. Надо просто иметь хотя бы кусок времени. Я думаю, что это зависит от внутренней организации человека. Я не знаю, когда есть вдохновение, а когда его нет. Я знаю, когда есть время, а когда его нет. А остальное — понты», — сказала Арбатова.
Собеседница НСН призналась, что никогда не ставит себе дедлайнов для написания произведения.
«У меня дедлайнов не бывает. Случается, что я пишу для кино, и режиссер требует от меня дописать материал за два месяца. Тогда приходится разгребать все и садиться писать, потому что ты завязан на большое количество людей, на график, на локацию, на природу. А когда речь идет о литературе, конечно, никаких дедлайнов быть не может, потому что это все надо прожить внутри себя и найти возможность это изложить. Поэтому я никогда не заключаю договоров на прозу. Кроме того, я совершенно не понимаю, как можно писать несколько книг одновременно. Пока ты живешь с одними героями, невозможно переключаться на других. Но это тоже вопрос внутренней организации, потому что эти герои живут вместе с тобой», — добавила писатель.
Арбатова отметила, что в начале работе над произведением невозможно предугадать, сколько времени займет работа над ним.
«Все абсолютно индивидуально. Более того, когда ты начинаешь писать книгу, ты еще и жанра не знаешь: сначала думаешь, что сейчас быстренько напишешь повесть, потом выясняется, что это толстая книга, которую издательство предлагает разбить на две-три части. И неизвестно, что потом будет с твоими любимыми героями», — подытожила она.
Ранее Арбатова заявила, что жанр хоррор-детективов сегодня процветает только благодаря женской аудитории, так как читательницы таким образом борются с тревожностью.
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