«Трупы, кошечки и любовь!»: Арбатова объяснила тягу женщин к хоррор-детективам

«Женщины вообще стали больше и ярче писать, чем мужчины. Я могу об этом говорить, потому что долго была экспертом премии «Национальный бестселлер». С другой стороны, женщины чаще и читают, даже плохую литературу. Все наши детективы процветают именно благодаря женской аудитории – там, где рядом с трупами обязательно кошечки, собачки, любовь и так далее. С одной стороны, это признак не очень хорошо сформированного вкуса. С другой стороны, у нас все равно все запросы культурные на 70% примерно женские – это касается и выставок, и театров. А мужчины в России больше тратят время на созерцание спорта, именно созерцание – по телевизору или еще где-то», - рассказала она.

Также собеседница НСН объяснила, что страшные детективы упорядочивают состояние психики, как кроссворды, а мужчины для борьбы с тревожностью выбирают «сериалы с трупами».

«Надо сказать, что детектив – это такой жанр, который, как и кроссворд, упорядочивает состояние психики. Конечно, тревожность есть у представителей обоих полов. Женщины предпочитают читать это «на бумаге», а мужчины выбирают ужасные сериалы с горой трупов. Когда человек идет по следу вместе с автором, он ищет результат. Женщины хотят пощекотать нервы, потому что зона смерти, зона убийства очень эмоциональная тема, как порнография, которая захватывает любое сознание», - отметила Арбатова.

Ранее писатель-фантаст Сергей Лукьяненко рассказал «Радиоточке НСН» о процессе написания сценария к фильму «Космическая экскурсия» вселенной «Смешариков».

