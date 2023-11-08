«Трупы, кошечки и любовь!»: Арбатова объяснила тягу женщин к хоррор-детективам
Писательница Мария Арбатова заявила в эфире НСН, что женщины чаще выбирают книги и театры для борьбы с тревожностью, а мужчины – сериалы и спорт.
Жанр хоррор-детективов сегодня процветает только благодаря женской аудитории, так как читательницы таким образом борются с тревожностью, рассказала НСН писательница Мария Арбатова.
Накануне стало известно, что около 70% отечественных книжных хоррор-бестселлеров написаны женщинами. Аудитория этого жанра в РФ тоже в большей степени женская, следует из исследования компании Ipsos (РосИндекс). Арбатова подметила, что женщины стали писать больше и ярче, а читать – чаще.
«Женщины вообще стали больше и ярче писать, чем мужчины. Я могу об этом говорить, потому что долго была экспертом премии «Национальный бестселлер». С другой стороны, женщины чаще и читают, даже плохую литературу. Все наши детективы процветают именно благодаря женской аудитории – там, где рядом с трупами обязательно кошечки, собачки, любовь и так далее. С одной стороны, это признак не очень хорошо сформированного вкуса. С другой стороны, у нас все равно все запросы культурные на 70% примерно женские – это касается и выставок, и театров. А мужчины в России больше тратят время на созерцание спорта, именно созерцание – по телевизору или еще где-то», - рассказала она.
Также собеседница НСН объяснила, что страшные детективы упорядочивают состояние психики, как кроссворды, а мужчины для борьбы с тревожностью выбирают «сериалы с трупами».
«Надо сказать, что детектив – это такой жанр, который, как и кроссворд, упорядочивает состояние психики. Конечно, тревожность есть у представителей обоих полов. Женщины предпочитают читать это «на бумаге», а мужчины выбирают ужасные сериалы с горой трупов. Когда человек идет по следу вместе с автором, он ищет результат. Женщины хотят пощекотать нервы, потому что зона смерти, зона убийства очень эмоциональная тема, как порнография, которая захватывает любое сознание», - отметила Арбатова.
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