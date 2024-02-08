«Антикультурная политика!»: Арбатова обвинила книжные магазины в накрутке цен
Писательница Мария Арбатова в эфире НСН потребовала снизить цены на книги в магазинах, чтобы они были доступны детям и старикам.
Писательница Мария Арбатова в беседе с НСН обрушилась с критикой на сеть книжных магазинов «Читай-город» из-за «накрутки цен на книги».
«Читай-город» имеет просто нечеловеческую политику. Я как-то зашла туда, мне нужна была собственная книга. Мне сказали, что ее сейчас нет, можно привезти к завтрашнему дню, но стоить она будет 900 рублей! Получается, они покупают где-то еще за 400 рублей, а продают на 900 рублей! Это просто антикультурная политика! Тут монопольные органы должны вмешаться. Книга не должна стоить столько», - с негодованием воскликнула собеседница НСН.
Она призвала Минкультуры РФ обратить внимание на высокие цены на книги и назвала происходящее «позором нации».
«Иногда приходишь в большой магазин и видишь стариков-пенсионеров, которые стоят и читают книги, которые не могут купить. Это просто какой-то позор нации! В библиотеках таких книг нет. Тут министерство культуры должно почесать репу и подумать над тем, какой оно хочет видеть нашу страну в будущем. Как нас с вами учили: «Сначала было слово», - заключила писательница.
В «Читай-городе» отказались комментировать обвинения в свой адрес.
Ранее Арбатова в беседе с «Радиоточкой НСН» заявила, что жанр хоррор-детективов сегодня процветает только благодаря женской аудитории, так как читательницы таким образом борются с тревожностью.
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