Больше половины современных российских авторов пишут свои книги ежедневно
Более половины современных российских авторов пишут свои книги каждый день, пишут «Известия» со ссылкой на литературную платформу «Литнет».
Отмечается, что большая часть писателей также предпочитают работать над одной книгой. Об этом заявили 44% опрошенных авторов. Другие 35% сказали, что одновременно пишут две книги, а 10% писателей могут работать одновременно над более, чем тремя книгами.
Кроме того, 31% респондентов заявили о том, что пишут в определенной обстановке или месте, четверть опрошенных рассказали, что для вдохновения используют специальные музыкальные произведения. Примечательно, что 12% авторов создают свои произведения только в определенное время суток.
Ранее СМИ сообщили, что по итогам 2023 года объем книг, проданных с рук, вырос в России на 47%, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru