Больше половины современных российских авторов пишут свои книги ежедневно

Отмечается, что большая часть писателей также предпочитают работать над одной книгой. Об этом заявили 44% опрошенных авторов. Другие 35% сказали, что одновременно пишут две книги, а 10% писателей могут работать одновременно над более, чем тремя книгами.

Кроме того, 31% респондентов заявили о том, что пишут в определенной обстановке или месте, четверть опрошенных рассказали, что для вдохновения используют специальные музыкальные произведения. Примечательно, что 12% авторов создают свои произведения только в определенное время суток.

Ранее СМИ сообщили, что по итогам 2023 года объем книг, проданных с рук, вырос в России на 47%, напоминает RT.

