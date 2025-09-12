Народный артист РФ Евгений Миронов в рамках Санкт-Петербургского международного форума рассказал ТАСС, что показал своему сыну фильм Андрея Тарковского «Иваново детство», после чего у них состоялось интересное обсуждение картины. В конце августа 2025 года Минпросвещения опубликовало на своем сайте список из 100 кинокартин, обязательных для школьной программы. Среди прочего в списке представлены картины Андрея Тарковского «Иваново детство» и «Солярис». Сокуров поддержал показ фильмов Тарковского школьникам, несмотря на сложность их восприятия.

«Это настоящее большое кино и настоящее большое национальное искусство. До Толстого, до Чехова тоже дорасти надо. До Солженицына нужно расти, как до небес. Вся большая классическая литература непростая. До всего, что создано художественным талантом, надо дотягиваться. До некоторых сказок нужно дорасти, они тоже имеют глубокий смысл. Всем нам надо развиваться, и все мы дорастаем. Думаю, фильмы Тарковского для современных школьников совсем несложные. Просто надо сказать им, что есть такой режиссер. Какие-то из его картин будут более понятны, до каких-то надо будет дотягиваться. Надо предложить школьникам эти фильмы, возможно, кто-то поможет им посмотреть и понять их», - заявил он.