Сокуров предложил «дотянуть» школьников до фильмов Тарковского
Творчество Андрея Тарковского - большое кино и национальное искусство, потому важно знакомить современных школьников с фильмами режиссера, заявил НСН Александр Сокуров.
Знакомство с талантливым художественным произведением побуждает к саморазвитию, сказал в беседе с НСН кинорежиссер Александр Сокуров. По его словам показ фильмов Андрея Тарковского в школе важно сопровождать разъяснительной беседой.
Народный артист РФ Евгений Миронов в рамках Санкт-Петербургского международного форума рассказал ТАСС, что показал своему сыну фильм Андрея Тарковского «Иваново детство», после чего у них состоялось интересное обсуждение картины. В конце августа 2025 года Минпросвещения опубликовало на своем сайте список из 100 кинокартин, обязательных для школьной программы. Среди прочего в списке представлены картины Андрея Тарковского «Иваново детство» и «Солярис». Сокуров поддержал показ фильмов Тарковского школьникам, несмотря на сложность их восприятия.
«Это настоящее большое кино и настоящее большое национальное искусство. До Толстого, до Чехова тоже дорасти надо. До Солженицына нужно расти, как до небес. Вся большая классическая литература непростая. До всего, что создано художественным талантом, надо дотягиваться. До некоторых сказок нужно дорасти, они тоже имеют глубокий смысл. Всем нам надо развиваться, и все мы дорастаем. Думаю, фильмы Тарковского для современных школьников совсем несложные. Просто надо сказать им, что есть такой режиссер. Какие-то из его картин будут более понятны, до каких-то надо будет дотягиваться. Надо предложить школьникам эти фильмы, возможно, кто-то поможет им посмотреть и понять их», - заявил он.
Ранее внук писателя и Нобелевского лауреата Михаила Шолохова, первый зампред комитета Госдумы РФ по культуре Александр Шолохов в разговоре с «Радиоточкой НСН» допустил, что знакомить школьников с романом-эпопеей «Тихий Дон» и его экранизацией стоит в старших классах.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков заявил о паузе в прямых переговорах России и Украины
- Водители отвергли автомобили, допущенные к работе в такси
- Центробанк РФ снизил ключевую ставку до 17%
- Даже зубы: Россиянам рассказали, как стресс разрушает здоровье
- Евросоюз продлил индивидуальные санкции против России
- Шаман выступит девятым на «Интервидении»
- Москвичам пообещали еще несколько дней приятной погоды
- Сокуров предложил «дотянуть» школьников до фильмов Тарковского
- Армия России установила контроль над Новопетровским в Днепропетровской области
- Речные круизы осенью подешевели на 20%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru