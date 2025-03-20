В Петербурге назвали дату проведения праздника «Алые паруса»

Как отмечается, подготовка к нему уже началась.

В администрации Санкт-Петербурга напомнили, что в прошлом году в мероприятии приняли участие не только выпускники местных школ, но и молодые люди из 38-ми субъектов РФ, а также из 16 стран мира. В 2024 году в основу концепции праздника легла идея семьи.

Ранее стало известно, что призеры олимпиад посетили «Алые Паруса», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

