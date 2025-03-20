В Петербурге назвали дату проведения праздника «Алые паруса»
20 марта 202517:18
Праздник выпускников школ «Аллые Паруса» состоится в Санкт-Петербурге в этом году 28 июня, сообщили в администрации Северной столицы.
Как отмечается, подготовка к нему уже началась.
В администрации Санкт-Петербурга напомнили, что в прошлом году в мероприятии приняли участие не только выпускники местных школ, но и молодые люди из 38-ми субъектов РФ, а также из 16 стран мира. В 2024 году в основу концепции праздника легла идея семьи.
Ранее стало известно, что призеры олимпиад посетили «Алые Паруса», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru