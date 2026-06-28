Кадыров показал пленных наемников из Колумбии в зоне СВО

Двое воевавших на стороне Вооруженных сил Украины колумбийцев оказались в российском плену, сообщил в Telegram глава Чечни Рамзан Кадыров.

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Он обнародовал кадры с двумя солдатами, плененными российскими военнослужащими в зоне спецоперации. «На этот раз в руки российских бойцов попали сразу два колумбийских наёмника, решивших испытать судьбу вдали от родной страны», – заявил политик.

Глава Чечни указал, что истории иностранных боевиков почти не отличаются от рассказов украинских военнослужащих, которые ранее попали в плен: после очередного обстрела их, по их словам, оставили на позициях, сослуживцы ушли, командование исчезло, а обещанная поддержка осталась «в красивых рассказах вербовщиков».

Наемники рассказали, что оказались без связи, снабжения и помощи, были фактически брошены и вынуждены выживать самостоятельно, терпя голод. Плененные иностранцы разочаровались в своем прежнем командовании и выразили готовность к сотрудничеству.

Ранее стало известно, что иностранные наемники ВСУ покидают позиции с оружием, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Савостьянов
ТЕГИ:Российская АрмияНаемникиРамзан Кадыров

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