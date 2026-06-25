В Петербурге ужесточат контроль за крышами перед «Алыми парусами»

В центре Санкт-Петербурга ужесточат проверки чердаков и крыш многоквартирных домов накануне главного праздника выпускников «Алые паруса», который пройдет 27 июня. Соответствующее поручение дал городской жилищный комитет, сообщает РИА Новости.

Ведомство распорядилось усилить контроль за замками, провести инструктажи с управляющими компаниями и наладить взаимодействие с полицией. Меры приняты из-за активизации нелегальных экскурсий, которые наносят ущерб кровлям и создают угрозу для жизни самих участников.

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По распоряжению властей в четырех центральных районах проверят 179 многоквартирных домов, где регулярно фиксируется появление посторонних.

За нелегальные прогулки по крышам предусмотрен административный штраф до 2,5 тысячи рублей или уголовная ответственность до двух лет лишения свободы.

Между тем стали известны средние траты россиян на подготовку к школьному выпускному, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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