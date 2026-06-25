В Петербурге ужесточат контроль за крышами перед «Алыми парусами»

По распоряжению властей в четырех центральных районах проверят 179 многоквартирных домов, где регулярно фиксируется появление посторонних.

За нелегальные прогулки по крышам предусмотрен административный штраф до 2,5 тысячи рублей или уголовная ответственность до двух лет лишения свободы.

Между тем стали известны средние траты россиян на подготовку к школьному выпускному, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

