Валуев: Шутки Галкина стали плоскими
Шутки российского юмориста Максима Галкина (признан иностранным агентом на территории России) стали плоскими, а повестка его концертов сузилась до обезьянничанья, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление депутата Госдумы Николая Валуева.
«Кому он сейчас нужен? Даже в зарубежье стали его концерты отменять. И его повестка сузилась до обезьянничанья по поводу того, что происходит у нас дома», — сказал парламентарий. Он не исключил, что за границей вряд ли смогут оценить шутки российского шоумена, если тот начнет высмеивать ситуацию, происходящую в Израиле.
Валуев отметил, что россияне умеют придумывать шутки, в которых есть сразу несколько подтекстов. По его мнению, на Западе подобного практически нет.
Законодатель также указал, что россияне еще со времен СССР отличались своим умением посмеяться над разными, даже серьезными ситуациями.
Ранее Галкина оштрафовали в ОАЭ из-за антироссийских высказываний, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru