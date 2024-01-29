Захарова прокомментировала запрет на въезд для Галкина* на Бали

Так она отреагировала на запрет артисту Максиму Галкину* въехать в Индонезию на остров Бали. Дипломат указала, что «страны Азии, Африки, Латинской Америки, ряд стран Европы начинают понимать, что эти деньги идут на террористические акты».

Ранее Галкин рассказал, что власти Индонезии запретили ему въезд в страну, и он был вынужден отменить концерт на Бали, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

* Физические лица, выполняющие функции иноагентов в России.

