ВВС Индии: Пилот разбившегося на Dubai Airshow истребителя погиб
21 ноября 202516:19
Пилот разбившегося на выставке Dubai Airshow 2025 индийского истребителя HAL Tejas погиб. Как пишет RT, об этом заявили в ВВС Индии.
Отмечается, что для расследования причин инцидента была создана специальная комиссия.
Телеканал India Today, со ссылкой на экспертов, сообщил, что крушение произошло во время выполнения показательного маневра «бочка».
Ранее в США при падении вертолёта погибли четверо военных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
