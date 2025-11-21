ВВС Индии: Пилот разбившегося на Dubai Airshow истребителя погиб

Пилот разбившегося на выставке Dubai Airshow 2025 индийского истребителя HAL Tejas погиб. Как пишет RT, об этом заявили в ВВС Индии.

В Карелии при учебном полете разбился Су-30

Отмечается, что для расследования причин инцидента была создана специальная комиссия.

Телеканал India Today, со ссылкой на экспертов, сообщил, что крушение произошло во время выполнения показательного маневра «бочка».

Ранее в США при падении вертолёта погибли четверо военных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:ИндияИстребителиДубайКрушение СамолетаКрушение

Горячие новости

Все новости

партнеры