Решение режиссера Константина Богомолова о снятии с репертуара спектакля «Карамазовы» может быть связано с саморекламой, работой на два фронта или эта постановка просто устарела, предположила в интервью НСН театральный критик Ольга Галахова.

Ранее в МХТ имени Чехова сообщили, что Богомолов попросил снять с репертуара его спектакль «Карамазовы», появившийся в 2013 году. 11 апреля спектакль сыграли последний раз. Режиссера могло подкосить руководство двумя театрами, допустила Галахова.