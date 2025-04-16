«Усталость или пиар?»: Почему Богомолов отказался от «Карамазовых»

Константин Богомолов – мастер пиара, он мог попытаться привлечь к себе дополнительное внимание перед премьерой на Сцене «Мельников», заявила в эфире НСН Ольга Галахова.

Решение режиссера Константина Богомолова о снятии с репертуара спектакля «Карамазовы» может быть связано с саморекламой, работой на два фронта или эта постановка просто устарела, предположила в интервью НСН театральный критик Ольга Галахова.

Ранее в МХТ имени Чехова сообщили, что Богомолов попросил снять с репертуара его спектакль «Карамазовы», появившийся в 2013 году. 11 апреля спектакль сыграли последний раз. Режиссера могло подкосить руководство двумя театрами, допустила Галахова.

МХТ имени Чехова снял с репертуара спектакль Богомолова «Карамазовы»
«Внятного объяснения со стороны Константина Юрьевича нет. Сейчас у него два театра - он руководит Театром на Бронной и бывшим театром Виктюка, который назван Сцена "Мельников". Можно предположить, что ему утомительно и сложно следить за спектаклями на других площадках, поскольку его спектакли требуют серьезной включенности режиссера. Есть и второе объяснение. "Карамазовы" шли 12 лет. Возможно, он решил, что спектакль устаревает и надо вовремя уходить, не дожидаясь, когда перестанут покупать билеты. Может быть еще и третье объяснение. Константин Богомолов – мастер пиара. Снятие спектакля – это повод лишний раз о нем поговорить в преддверии новой премьеры на Сцене "Мельников", которая состоится в начале мая», - разъяснила критик.

По ее мнению, спектакли живут не более 15 лет, после чего нужны перемены.

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«Максимальная творческая жизнь спектакля 10-15 лет, а дальше необходимы радикальные изменения. Актеры стареют. Например, они вошли в спектакль, когда им было 25 лет, а стало 40. Тем, кому было 40, стало 55, а тем, кому было 55, стало 70. Во многом нужно заново репетировать, заново рождать качество ансамбля, качество партнерства. Это все равно, что ты заново рожаешь то, что уже родил. Это очень тяжелый процесс и духовно, и физически. Дважды входить в одну воду тяжело», - заключила собеседница НСН.

Константин Богомолов ранее говорил, что с удовольствием поставит спектакль «по мотивам побед» президента РФ Владимира Путина, если кто-то напишет пьесу об этом, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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