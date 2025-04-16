«Усталость или пиар?»: Почему Богомолов отказался от «Карамазовых»
Константин Богомолов – мастер пиара, он мог попытаться привлечь к себе дополнительное внимание перед премьерой на Сцене «Мельников», заявила в эфире НСН Ольга Галахова.
Решение режиссера Константина Богомолова о снятии с репертуара спектакля «Карамазовы» может быть связано с саморекламой, работой на два фронта или эта постановка просто устарела, предположила в интервью НСН театральный критик Ольга Галахова.
Ранее в МХТ имени Чехова сообщили, что Богомолов попросил снять с репертуара его спектакль «Карамазовы», появившийся в 2013 году. 11 апреля спектакль сыграли последний раз. Режиссера могло подкосить руководство двумя театрами, допустила Галахова.
«Внятного объяснения со стороны Константина Юрьевича нет. Сейчас у него два театра - он руководит Театром на Бронной и бывшим театром Виктюка, который назван Сцена "Мельников". Можно предположить, что ему утомительно и сложно следить за спектаклями на других площадках, поскольку его спектакли требуют серьезной включенности режиссера. Есть и второе объяснение. "Карамазовы" шли 12 лет. Возможно, он решил, что спектакль устаревает и надо вовремя уходить, не дожидаясь, когда перестанут покупать билеты. Может быть еще и третье объяснение. Константин Богомолов – мастер пиара. Снятие спектакля – это повод лишний раз о нем поговорить в преддверии новой премьеры на Сцене "Мельников", которая состоится в начале мая», - разъяснила критик.
По ее мнению, спектакли живут не более 15 лет, после чего нужны перемены.
«Максимальная творческая жизнь спектакля 10-15 лет, а дальше необходимы радикальные изменения. Актеры стареют. Например, они вошли в спектакль, когда им было 25 лет, а стало 40. Тем, кому было 40, стало 55, а тем, кому было 55, стало 70. Во многом нужно заново репетировать, заново рождать качество ансамбля, качество партнерства. Это все равно, что ты заново рожаешь то, что уже родил. Это очень тяжелый процесс и духовно, и физически. Дважды входить в одну воду тяжело», - заключила собеседница НСН.
Константин Богомолов ранее говорил, что с удовольствием поставит спектакль «по мотивам побед» президента РФ Владимира Путина, если кто-то напишет пьесу об этом, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Тренеру Розанову может грозить до 20 лет по делу о домогательствах
- Политолог предсказал возвращение Китая и США к переговорам
- Умерла актриса из «Улиц разбитых фонарей» Ирина Кушнир
- Площадь пожара на заводе в Курске достигла 17 тысяч квадратных метров
- Суд арестовал бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова
- СМИ: Звезда «Универа» Хилькевич заявила об отказе сниматься голой
- Исследование: Россияне стали меньше платить за коммуналку
- Умер актер и режиссер дубляжа Владимир Герасимов
- Религиовед призвал Володина запретить никабы и паранджу
- Трамп продлил запрет связанным с Россией судам заходить в порты в США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru