Венесуэла, как и Россия, подвергается проплаченным медиаатакам, и благодарит Москву за поддержку, заявила в интервью специальному корреспонденту НСН заместитель министра иностранных дел Венесуэлы по международным коммуникациям Камилла Фабри.

В эти дни в столице Венесуэлы, городе Каракасе проходит медиасаммит «Голоса нового мира» с участием президента этой страны Николаса Мадуро. Фабри подчеркнула, что Россия и Венесуэла - братские страны.