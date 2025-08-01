В МИД Венесуэлы заявили о «братстве с Россией»
В Венесуэле знают, что Москва поддерживает Каракас, и намерены продолжать действовать единым фронтом с братской страной, заявила в комментарии НСН Камилла Фабри.
Венесуэла, как и Россия, подвергается проплаченным медиаатакам, и благодарит Москву за поддержку, заявила в интервью специальному корреспонденту НСН заместитель министра иностранных дел Венесуэлы по международным коммуникациям Камилла Фабри.
В эти дни в столице Венесуэлы, городе Каракасе проходит медиасаммит «Голоса нового мира» с участием президента этой страны Николаса Мадуро. Фабри подчеркнула, что Россия и Венесуэла - братские страны.
«Россия и Венесуэла – братские страны. Мы заключаем не только коммерческие соглашения, но и стратегические соглашения в сфере обороны. В последнее время наши страны подвергаются проплаченным атакам в медиасфере. Правда в том, что Россия нас поддерживает. Поэтому так важно, чтобы мы были едины и боролись сообща, чтобы заслужить уважение наших народов», - отметила политик.
При этом она выразила уверенность, что проходящий в Каракасе форум сыграет важную роль для продвижения общих взглядов России и Венесуэлы.
Член Американской коммунистической партии и правовед Кристофер Хелали ранее объяснил НСН, как Вашингтон ведет гибридную войну против Венесуэлы после неудачной попытки свержения власти.
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