28 лет спустя: Экономисты оценили риски нового дефолта в России
Повторение 1998 года вполне реально, заявил НСН Валентин Катасонов, но с ним не согласился Василий Колташов.
Размер госдолга РФ вызывает самые худшие опасения, рассказал НСН экономист Валентин Катасонов.
17 августа 1998 года правительство и Центробанк объявили о техническом дефолте и рубль аномально ослаб. Кризис стал кульминацией тяжёлой экономической ситуации в стране, которая усугублялась макроэкономической политикой властей в 1996-1998 годах. Катасонов оценил, может ли повториться что-то подобное.
«В тот раз был дефолт по внешним обязательствам облигаций федерального займа (ОФЗ), которые размещались за рубежом. А на этот раз мы имеем, что дефицит бюджета стремительно растет. Наш государственный долг стал резко увеличиваться. Даже осторожные эксперты говорят, что по итогам года он превысит 10 триллионов рублей. Основной способ покрытия дефицита — размещать ОФЗ на внутреннем рынке. Имеются и другие источники, но они пока не задействуются. Я должен сказать, что мы медленно погружаемся на дно. Поэтому я не исключаю, что может быть какой-то дефолт или что-то близкое к этому. Это будет повторение событий 1998 года», — предупредил он.
С ним не согласился в разговоре с НСН директор Института нового общества, руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов.
«Дефолт в прошлом веке остается историческим событием и уроком, но не более того. Это напоминание не способно повториться в настоящем. Сегодня экономическая и финансовая системы России гораздо крепче, устойчивее, поэтому трудно представить, чтобы возникли какие-то обстоятельства для этого. У правительства нет таких долгов, а государство не перегружена иностранными или внутренними долгами. Центробанк сегодня контролирует ситуацию», — отметил он.
Ранее Колташов объяснил НСН, почему россияне массово выводят деньги из облигаций.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СМИ: Россия перехватывает почти все ракеты «Фламинго»
- Трамп проиграл Кэрролл в Верховном суде: $5 млн остаются в силе
- В Совфеде призвали выделить отдельную квоту для олимпиадников
- Юрист объяснила, как вести себя в гражданском браке
- ФРГ отказалась менять курс по Украине из-за заявлений Лаврова
- Мизулина раскритиковала приезд Канье Уэста в Россию
- «Под фанеру» без «Земли»? Сколько заплатили Канье Уэсту за концерты в России
- Организаторы исключили возможность замены Канье Уэста на шоу в Санкт-Петербурге
- 28 лет спустя: Экономисты оценили риски нового дефолта в России
- Посольство РФ предупредило Британию об ответе за поддержку ударов ВСУ