Россияне подали 39 тысяч заявлений на 20 тысяч бюджетных мест в ординатуре Льва Шлосберга осудили на 11 лет 1 месяц за фейки об армии Посол Японии прибудет в МИД РФ 18 августа для дачи разъяснений Забравшихся на дерево из-за медведя туристов спасли в Сочи Более 20 художников из РФ и зарубежья примут участие в фестивале «Просвет» в Перми