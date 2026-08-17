Организаторы исключили возможность замены Канье Уэста на шоу в Санкт-Петербурге

По её словам, пункт о возможности замены исполнителя попал в оферту билетного оператора по ошибке. Она указала, что подобная норма содержится в классическойм документе и используется она, «например, под фестивали, под какие-то сборные концерты».

«У нас концерт одного-единственного исполнителя - Канье Уэста... заменить его будет невозможно, и никто не собирается это делать, потому что конкретно он едет в нашу страну», - указала Субчева.

Она добавила, что билетного оператора уже проинформировали об ошибке, данный пункт будет удален из оферты.

Ранее глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников заявил «Радиоточке НСН», что представители Канье Уэста запрашивали семь-восемь миллионов долларов за одно шоу в РФ.

