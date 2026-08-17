Организаторы исключили возможность замены Канье Уэста на шоу в Санкт-Петербурге
Возможность замены американского рэпера Канье Уэста другим артистом на его концерте в Санкт-Петербурге исключена. Об этом ТАСС заявила гендиректор Say Agency Анна Субчева.
По её словам, пункт о возможности замены исполнителя попал в оферту билетного оператора по ошибке. Она указала, что подобная норма содержится в классическойм документе и используется она, «например, под фестивали, под какие-то сборные концерты».
«У нас концерт одного-единственного исполнителя - Канье Уэста... заменить его будет невозможно, и никто не собирается это делать, потому что конкретно он едет в нашу страну», - указала Субчева.
Она добавила, что билетного оператора уже проинформировали об ошибке, данный пункт будет удален из оферты.
Ранее глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников заявил «Радиоточке НСН», что представители Канье Уэста запрашивали семь-восемь миллионов долларов за одно шоу в РФ.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Трамп проиграл Кэрролл в Верховном суде: $5 млн остаются в силе
- В Совфеде призвали выделить отдельную квоту для олимпиадников
- Юрист объяснила, как вести себя в гражданском браке
- ФРГ отказалась менять курс по Украине из-за заявлений Лаврова
- Мизулина раскритиковала приезд Канье Уэста в Россию
- «Под фанеру» без «Земли»? Сколько заплатили Канье Уэсту за концерты в России
- Организаторы исключили возможность замены Канье Уэста на шоу в Санкт-Петербурге
- 28 лет спустя: Экономисты оценили риски нового дефолта в России
- Посольство РФ предупредило Британию об ответе за поддержку ударов ВСУ
- ЦИК: Исключение «Яблока» из бюллетеня рассмотрят на ближайшем заседании