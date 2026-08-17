Банки предпочитают вести деятельность в онлайн, но пока не могут перейти туда полностью, потому что пожилым людям необходима возможность прийти в отделения лично. Однако в ближайшем будущем эта ситуация изменится, рассказал НСН гендиректор Лиги защиты должников по кредитам Сергей Крылов.



Банки рекордными темпами сокращают сеть отделений. За 2026-й кредитные организации уже ликвидировали около 1370 отделений — это самый высокий уровень как минимум за последние семь лет. Все чаще обслуживание уходит в цифровой формат, чтобы организации могли снизить расходы на содержание сети. Об этом сообщают «Известия». Крылов объяснил этот тренд.