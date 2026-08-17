Онлайн через пять лет: Почему банки сокращают число офисов
Банки сохраняют офлайн формат только ради возрастного населения, заявил НСН Сергей Крылов.
Банки предпочитают вести деятельность в онлайн, но пока не могут перейти туда полностью, потому что пожилым людям необходима возможность прийти в отделения лично. Однако в ближайшем будущем эта ситуация изменится, рассказал НСН гендиректор Лиги защиты должников по кредитам Сергей Крылов.
Банки рекордными темпами сокращают сеть отделений. За 2026-й кредитные организации уже ликвидировали около 1370 отделений — это самый высокий уровень как минимум за последние семь лет. Все чаще обслуживание уходит в цифровой формат, чтобы организации могли снизить расходы на содержание сети. Об этом сообщают «Известия». Крылов объяснил этот тренд.
«С одной стороны, банки видят, что этот шаг сокращает операционные расходы. Но с другой — те, кто оставил свои офисы, становятся максимально привлекательными в будущем для пожилого поколения. Для них офлайн формат остается самым востребованным и приемлемым — с ними могут поговорить, помочь чем-то в реальности. Я бы оставил такие офисы наравне с развитием онлайна, но нет ничего страшного в том, что они закрываются. Это эволюция — мы уже все перешли в цифровой формат. Есть поколение, которое отстает в этом вопросе, но, как бы цинично это ни звучало, это вопрос времени, когда мы перешагнем порог, и всем станет удобен онлайн. Через пять лет это станет нормой вещей — будет куда больше тех, кто заинтересован не в офлайне», — подчеркнул он.
Ранее Крылов раскрыл НСН, кому нужна реструктуризация кредитов.
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