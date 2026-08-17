Алиханов заявил, что в России могут появиться корпоративные детсады при предприятиях
Вопрос создания корпоративных детских садов при предприятиях прорабатывается в России. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов, передает РИА Новости.
Министр рассказал о мерах демографии с акцентом на реализацию корпоративного демографического стандарта на предприятиях в регионах. В комплекс таких мер входят материальная помощь при рождении детей, медицинское обслуживание работников и их семей, жилищные льготы, адресная поддержка многодетных и работающих матерей.
«Создаются условия для совмещения профессиональных обязанностей и ухода за детьми. Дополнительно прорабатывается вопрос создания корпоративных детских садов с учетом текущей загрузки государственных дошкольных учреждений», - заявил Алиханов.
Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов анонсировал обновление стандарта работы детсадов.
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