Алиханов заявил, что в России могут появиться корпоративные детсады при предприятиях

Вопрос создания корпоративных детских садов при предприятиях прорабатывается в России. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов, передает РИА Новости.

Министр рассказал о мерах демографии с акцентом на реализацию корпоративного демографического стандарта на предприятиях в регионах. В комплекс таких мер входят материальная помощь при рождении детей, медицинское обслуживание работников и их семей, жилищные льготы, адресная поддержка многодетных и работающих матерей.

«Создаются условия для совмещения профессиональных обязанностей и ухода за детьми. Дополнительно прорабатывается вопрос создания корпоративных детских садов с учетом текущей загрузки государственных дошкольных учреждений», - заявил Алиханов.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов анонсировал обновление стандарта работы детсадов.

