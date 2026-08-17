Против Трампа? Что скрывается за альянсом Турции, Саудовской Аравии и Пакистана

Елена Супонина заявила НСН, что президент США Дональд Трамп пытается сделать хорошую мину при плохой игре на фоне создания альянса трех союзников. 

Пакистан, Турция и Саудовская Аравия создали альянс, чтобы дистанцироваться от США, но пока это лишь политический сигнал о недоверии Вашингтону, заявила НСН политолог-международник, арабист Елена Супонина.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал соглашение о совместной обороне, подписанное Саудовской Аравией с Турцией и Пакистаном. Он назвал документ «важным первым шагом». Сообщается, что саудовские власти выступили категорически против присоединения Египта к соглашению. Супонина раскрыла суть объединения.

Турция, Саудовская Аравия и Пакистан подписали соглашение о совместной обороне
«Пакистан, Турция и Саудовская Аравия создали альянс, чтобы дистанцироваться от США. Все три стороны поддерживают хорошие отношения с Вашингтоном, но по многим вопросам придерживаются своей точки зрения, которая отличается от американской. Например, по поводу конфликта Израиля и Палестины. Американцы хотели, чтобы Саудовская Аравия подписала мирное соглашение с Израилем, но этого не произошло. Турция, являясь членом НАТО, в последние годы критикует Израиль за действия в Палестине и Ливане. Пакистан также занимает критическую позицию. Это только один из примеров. Президент США Дональд Трамп сейчас пытается сделать хорошую мину при плохой игре, но создание такого альянса – это политический сигнал о том, что американцам в регионе не доверяют», - объяснила она.

Супонина подчеркнула, что альянс затронет интересы и других стран.

«Пакистан выступает посредником между Ираном и США, создание такого альянса поможет в этом вопросе. Пока речь идет о защите интересов этих трех стран. Настороженно к созданию альянса отнеслись Израиль, ряд арабских стран региона. Пока реакция сдержанная», - добавила она.

Совместное соглашение в сфере обороны лидеры Пакистана, Саудовской Аравии и Турции заключили в Мекке 7 августа. Договоренности включили в себя пункт о коллективной обороне, который предполагает, что военное нападение на одного из членов альянса будет считаться нападением на всех. Саудовские власти выступили категорически против присоединения Египта к соглашению.

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:ТурцияСаудовская АравияДональд Трамп

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