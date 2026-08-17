Пакистан, Турция и Саудовская Аравия создали альянс, чтобы дистанцироваться от США, но пока это лишь политический сигнал о недоверии Вашингтону, заявила НСН политолог-международник, арабист Елена Супонина.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал соглашение о совместной обороне, подписанное Саудовской Аравией с Турцией и Пакистаном. Он назвал документ «важным первым шагом». Сообщается, что саудовские власти выступили категорически против присоединения Египта к соглашению. Супонина раскрыла суть объединения.