СВР: Запад планирует обвинить РФ в поставках оружия наркокартелям
Одна из западных стран в координации с Украинов планирует обвинить Россию в нелегальных поставках оружия наркокартелям и прочим преступным группировкам в Венесуэле, Колумбии и Мексике. Об этом заявили в Службе внешней разведки (СВР) РФ.
В ведомстве указали, что с этой целью на территории указанных стран «уже завозится вооружение российского производства», которое было «захвачено врагом в ходе специальной военной операции», а также готовятся фейковые фото и видео.
«Для пущей убедительности данный «массив» предполагается подкрепить фальшивой документацией, указывающей на якобы причастность к схеме представителей ВС РФ», - подчеркнули в Службе.
Отмечается, что цель данной провокации - подорыв конструктивных отношений Москвы со странами региона и склонение их правительств «к поддержке антироссийского курса Запада».
Ранее в СВР заявили, что в Евросоюзе тайно прорабатывают возможность производства ядерного оружия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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