СВР: Запад планирует обвинить РФ в поставках оружия наркокартелям

В ведомстве указали, что с этой целью на территории указанных стран «уже завозится вооружение российского производства», которое было «захвачено врагом в ходе специальной военной операции», а также готовятся фейковые фото и видео.



«Для пущей убедительности данный «массив» предполагается подкрепить фальшивой документацией, указывающей на якобы причастность к схеме представителей ВС РФ», - подчеркнули в Службе.

Отмечается, что цель данной провокации - подорыв конструктивных отношений Москвы со странами региона и склонение их правительств «к поддержке антироссийского курса Запада».

Ранее в СВР заявили, что в Евросоюзе тайно прорабатывают возможность производства ядерного оружия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».