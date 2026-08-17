СВР: Запад планирует обвинить РФ в поставках оружия наркокартелям

Одна из западных стран в координации с Украинов планирует обвинить Россию в нелегальных поставках оружия наркокартелям и прочим преступным группировкам в Венесуэле, Колумбии и Мексике. Об этом заявили в Службе внешней разведки (СВР) РФ.

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В ведомстве указали, что с этой целью на территории указанных стран «уже завозится вооружение российского производства», которое было «захвачено врагом в ходе специальной военной операции», а также готовятся фейковые фото и видео.

«Для пущей убедительности данный «массив» предполагается подкрепить фальшивой документацией, указывающей на якобы причастность к схеме представителей ВС РФ», - подчеркнули в Службе.

Отмечается, что цель данной провокации - подорыв конструктивных отношений Москвы со странами региона и склонение их правительств «к поддержке антироссийского курса Запада».

Ранее в СВР заявили, что в Евросоюзе тайно прорабатывают возможность производства ядерного оружия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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