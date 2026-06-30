«С одной стороны, я не люблю, когда классику переделывают, когда дописывают или переписывают Чехова. С другой стороны, я посмотрел "Гамлета" и никакой катастрофы театра не вижу. Взгляд режиссера и молодых актеров на эту трагедию имеет право на существование. Вы вольны это принимать или нет. Там не было ничего переписанного, режиссер взял из Шекспира именно то, что его интересовало. Эти монологи звучат, и это текст Шекспира, это не было переписано своими словами. Вот когда Чехова переписывают – это подло и некрасиво. "Гамлета" я принял с интересом и очень рад, что в МХТ, в знаменитом академическом театре есть возможность для эксперимента. Сегодня все молодые режиссеры в таком стиле работают, но кто-то работает талантливо, а кто-то пошло и некрасиво», - сказал актер на полях церемонии вручения театральной премии «Хрустальная Турандот».

По словам Маковецкого, «Гамлет» понравился и его внучке. При этом он уверен, что театры не должны подстраиваться под зрителя.

«Мне спектакль понравился. "Гамлет" сделан талантливо. Я был на нем со своей внучкой, это молодая барышня, мне было интересно ее мнение - и наши мнения совпали. При этом театр не подстраивается под зрителя, иначе его вообще не будет. У каждого зрителя есть свое мнение: один любит свиной хрящ, а другой - арбуз. Поэтому, если все будут подстраиваться под вкус зрителя, что же будет с театром? Театр предлагает, а ваше право это посмотреть», - заключил собеседник НСН.

Народный артист РФ Николай Цискаридзе ранее заявил спецкору НСН, что видел премьеру «Гамлета» с Борисовым, но еще раз пересмотрит спектакль в середине следующего сезона, когда актеры «наиграются».

