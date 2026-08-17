Игрок «Кальяри» Трепи потерял сознание в бассейне и попал в реанимацию
17 августа 202612:54
Юлия Савченко
Нападающий итальянского футбольного клуба «Кальяри» француз Яэль Трепи потерял сознание в бассейне и впоследствии был госпитализирован. Об этом пишет Unione Sarda.
По данным газеты, инцидент произошел накануне на Сардинии. Футболиста доставили на вертолете в больницу, медики провели необходимые обследования и поместили его в реанимацию.
Яэлю Трепи 20 лет, он присоединился к академии «Кальяри» в 2022 году и играет за основную команду с февраля 2026-го.
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