Игрок «Кальяри» Трепи потерял сознание в бассейне и попал в реанимацию

Нападающий итальянского футбольного клуба «Кальяри» француз Яэль Трепи потерял сознание в бассейне и впоследствии был госпитализирован. Об этом пишет Unione Sarda.

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По данным газеты, инцидент произошел накануне на Сардинии. Футболиста доставили на вертолете в больницу, медики провели необходимые обследования и поместили его в реанимацию.

Яэлю Трепи 20 лет, он присоединился к академии «Кальяри» в 2022 году и играет за основную команду с февраля 2026-го.

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ФОТО: ТАСС / Евгений Разумный
ТЕГИ:ИталияФутболисты

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