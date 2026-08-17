Игрок «Кальяри» Трепи потерял сознание в бассейне и попал в реанимацию

По данным газеты, инцидент произошел накануне на Сардинии. Футболиста доставили на вертолете в больницу, медики провели необходимые обследования и поместили его в реанимацию.

Яэлю Трепи 20 лет, он присоединился к академии «Кальяри» в 2022 году и играет за основную команду с февраля 2026-го.

