В Steam и VK Play вышла демка шутера Grimps про «плюшевый» хаос
Российская студия Watt Studio выпустила демоверсию шутера от первого лица Grimps, сообщили в пресс‑службе разработчика.
Ознакомиться с пробной версией можно в цифровых магазинах Steam и VK Play.
В демоверсии представлен один городской уровень и несколько необычных видов оружия — например, рыба‑меч и хомяк‑пушка. По сюжету в город вторгаются странные существа — гримпсы (название образовано от английских слов grim — «мрачный» и imp — «бес»). Игрок берёт на себя роль гримпсоборца, которому нужно выжить и остановить нарастающий хаос.
Полный релиз Grimps запланирован на конец 2026 года для ПК.
Ранее директор по развитию направления игровой индустрии университета «Синергия» Михаил Пименов заявил НСН, что ставка на фольклор и исторические события позволяют разработчикам расширять зарубежную аудиторию видеоигр, поскольку геймеров привлекают нетипичные сюжеты.
