«Гамлет в прозе и мини-Чехов»: «Ленком» и Женовач взялись за переделку классики
Марк Варшавер рад зрительскому интересу к новому «Гамлету», Николай Бурляев предостерег режиссеров от вольностей с классикой, а Сергей Женовач «упаковал» в укороченный формат «Вишневый сад».
Ленком: «Быть или не быть?»
«Ленком Марка Захарова» представил нового «Гамлета» в постановке худрука театра имени Гоголя Антона Яковлева, а в Студии театрального искусства переделали чеховский «Вишневый сад».
Театральный обозреватель НСН Михаил Синтин, директор «Ленкома» Марк Варшавер, кинорежиссер, Народный артист России Николай Бурляев и театральный критик Ольга Галахова измерили глубину вольных интерпретаций классики.
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Премьера в «Ленкоме» нового «Гамлета» в постановке режиссера Антона Яковлева (на фото) состоялась 15 октября. В главной роли принца Датского – Антон Шагин. Клавдий - Максим Аверин, недавно перешедший в «Ленком» из театра Сатиры, а в роли королевы Гертруды его партнёрша по телесериалу «Склифосовский» Анна Якунина. Актерский состав максимально звездный. Только из-за возможности насладиться игрой этих артистов стоит посмотреть новую версию «Гамлета», но, по словам директора театра Марка Варшавера, достать билеты на премьеру будет не просто.
М.ВАРШАВЕР: «Это получился необыкновенный спектакль. Однозначно, он очень нужен сегодня зрителю. И билеты у нас все уже проданы на этот и другой месяц, поэтому мы понимаем, что на самом деле состоялось что-то любопытное, интересное, важное, значимое».
Режиссер Антон Яковлев представил авторскую версию шекспировской пьесы, которую дополнили и переписали, чтобы сделать её более современной. Монологи героев звучат не в стихах, а в прозе, в том числе и знаменитое «Быть или не быть». По словам постановщика, ему интересно было рассказать о человеке, который, с одной стороны, ищет Бога, а с другой - осознано идет убивать.
Яковлев считает, что война в душе не только у Гамлета, а у всех персонажей шекспировской пьесы. И трагический финал – приговор, а также предупреждение всему человечеству: «Дальше – тишина…».
М.СИНТИН: «Если директору театра Марку Варшаверу так понравился спектакль, может он предложит Яковлеву пост художественного руководителя? Театр с худруком-режиссером наконец-то обретет лицо и станет понятно, в каком направлении следует «Ленком» после Марка Захарова.
Авторские, режиссерские театры, такие как, «Ленком» или «Театр на Таганке» умирают вместе с уходом своего лидера. Реанимировать их уже невозможно, если не возникнет новый вождь, вокруг которого соберётся команда единомышленников, но тогда это уже будет другой театр. Так когда-то произошло с «Современником», когда после ухода во МХАТ Олега Ефремова часть актеров сплотилась вокруг Галины Волчек. У Алексея Франдетти, который был приглашен на пост главрежа в «Ленком» в 2022 году, этого не получилось».
Студия театрального искусства: «Нет живого места»
Если в «Ленкоме» «Гамлета» переписали и дописали, то в Студии театрального искусства наоборот - сократили самую гениальную пьесу Чехова «Вишневый сад».
М.СИНТИН: «По словам художественного руководителя и режиссера Сергея Женовача, в Чехове нет уже живого места, он весь разобран на цитаты. Но секрет чеховских пьес и состоит в том, что при каждом последующем прочтении или просмотре хорошего спектакля всякий раз открываешь для себя что-то новое. «Вишневый сад» - это вершина творчества и завещание писателя. Ничего лучше для театра не написано и вряд ли будет написано, а тут говорят: живого места нет».
Народный артист России, актер, кинорежиссер и депутат Госдумы Николай Бурляев в этой связи вспомнил, что о тенденции переделывать классические произведения его предупреждал ещё в середине прошлого века знаменитый русский актер Николай Мордвинов.
Н.БУРЛЯЕВ: «Эта проблема давно существует в пространстве театрального искусства. Мне на это обращал внимание еще в 1960-е годы великий русский артист Николай Дмитриевич Мордвинов. Я тогда был мальчишкой, мне было лет 15. Он вдруг сказал как-то, что смотрел спектакли в самых разных советских театрах и отметил опасную тенденцию искажения классики, пренебрежение к ней. И эта тенденция развивается. И подтверждение тому - очень многие режиссеры, которые представляют классику так, как им хочется. Я лично с тревогой наблюдаю этот процесс. И для меня образцами серьезного отношения к классическим произведениям в кино являются такие художники, как Сергей Бондарчук, и его подход к роману Льва Толстого «Война и мир». В театре – это Юрий Завадский, поставивший «Маскарад». Я видел этот спектакль с Николаем Мордвиновым. Это было ошеломляюще и очень уважительно к творчеству Лермонтова, поэтому я категорически против того, чтобы наши режиссеры так вольно подходили к классическим произведениям».
В спектакле Женовача «Чеховъ. Вишнёвый садъ. Нет слов!» роль Лопахина исполнил Иван Янковский, Гаева – Алексей Вертков. Епиходова сыграл сын Сергея Пускепалиса Глеб Пускепалис, в роли Раневской – Ольга Калашникова.
Театральный критик Ольга Галахова напротив осталась в восторге от такого сокращения текста Чехова.
О.ГАЛАХОВА: «Сергей Васильевич Женовач ставит удивительный, с моей точки зрения спектакль, и с неожиданной трактовкой. Продают не столько имение в этом спектакле, сколько продают театр вместе с труппой. Актеры там Раневская, Гаев, и так далее. И они переживают момент, когда театр будет продан. И мне кажется, в этом есть какая-то удивительная современная нота, когда человек становится объектом продажи. Он перестал быть какой бы то ни было ценностью, стал придатком к недвижимости. Спектакль упакован в шутку. Много юмора, много пауз, но пауз содержательных. Это очень интересная работа режиссера со своими, им воспитанными артистами. Это подлинный ансамбль, и что чрезвычайно важно в нём есть глубокое человеческое послание зрителю. Очень советую посмотреть».
М.СИНТИН: «В любом случае, Сергей Женовач - один из самых лучших театральных режиссеров России и любая его работа, несомненно, заслуживает внимания».
Театр Вахтангова: «Предъявите паспорт!»
И в заключение новость из Вахтанговского театра. Его руководство вслед за Большим театром приняло решение ввести именные билеты, чтобы избавиться от спекулянтов-перекупщиков. Правда, ввести такую меру решили только на самые востребованные спектакли.
М.СИНТИН: «Теперь будет легко определить: если спектакль хороший, у входа в театр будет стоять очередь из зрителей, у которых будут сверять паспортные данные с теми, что указаны в билете, такие же, как тянутся сейчас от входа в Большой».
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Театральный проект НСН «Вешалка Синтина» выходит в эфире четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
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