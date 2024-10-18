«Гамлет в прозе и мини-Чехов»: «Ленком» и Женовач взялись за переделку классики

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«Ленком Марка Захарова» представил нового «Гамлета» в постановке худрука театра имени Гоголя Антона Яковлева, а в Студии театрального искусства переделали чеховский «Вишневый сад».

Театральный обозреватель НСН Михаил Синтин, директор «Ленкома» Марк Варшавер, кинорежиссер, Народный артист России Николай Бурляев и театральный критик Ольга Галахова измерили глубину вольных интерпретаций классики.

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Премьера в «Ленкоме» нового «Гамлета» в постановке режиссера Антона Яковлева (на фото) состоялась 15 октября. В главной роли принца Датского – Антон Шагин. Клавдий - Максим Аверин, недавно перешедший в «Ленком» из театра Сатиры, а в роли королевы Гертруды его партнёрша по телесериалу «Склифосовский» Анна Якунина. Актерский состав максимально звездный. Только из-за возможности насладиться игрой этих артистов стоит посмотреть новую версию «Гамлета», но, по словам директора театра Марка Варшавера, достать билеты на премьеру будет не просто.

М.ВАРШАВЕР: «Это получился необыкновенный спектакль. Однозначно, он очень нужен сегодня зрителю. И билеты у нас все уже проданы на этот и другой месяц, поэтому мы понимаем, что на самом деле состоялось что-то любопытное, интересное, важное, значимое».

Режиссер Антон Яковлев представил авторскую версию шекспировской пьесы, которую дополнили и переписали, чтобы сделать её более современной. Монологи героев звучат не в стихах, а в прозе, в том числе и знаменитое «Быть или не быть». По словам постановщика, ему интересно было рассказать о человеке, который, с одной стороны, ищет Бога, а с другой - осознано идет убивать.

Яковлев считает, что война в душе не только у Гамлета, а у всех персонажей шекспировской пьесы. И трагический финал – приговор, а также предупреждение всему человечеству: «Дальше – тишина…».

М.СИНТИН: «Если директору театра Марку Варшаверу так понравился спектакль, может он предложит Яковлеву пост художественного руководителя? Театр с худруком-режиссером наконец-то обретет лицо и станет понятно, в каком направлении следует «Ленком» после Марка Захарова.

Авторские, режиссерские театры, такие как, «Ленком» или «Театр на Таганке» умирают вместе с уходом своего лидера. Реанимировать их уже невозможно, если не возникнет новый вождь, вокруг которого соберётся команда единомышленников, но тогда это уже будет другой театр. Так когда-то произошло с «Современником», когда после ухода во МХАТ Олега Ефремова часть актеров сплотилась вокруг Галины Волчек. У Алексея Франдетти, который был приглашен на пост главрежа в «Ленком» в 2022 году, этого не получилось».

