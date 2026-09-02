На Киевском шоссе в Москве лось застрял в отбойнике

Лось застрял в отбойнике в Москве на 23-м км Киевского шоссе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«Инцидент произошел... в районе метро "Саларьево". Предварительно, лось застрял в отбойнике и не может выбраться», - отметил собеседник агентства.

На месте работают спасатели. Как ожидается, для спасения животного прибудут ветеринары.

По данным департамента транспорта Москвы, из-за застрявшего лося движение на Киевском шоссе затруднено на 2,3 километра по направлению в область.

Ранее владелец частного лосиного питомника «Заповедный хутор "Белый лось"» Алексей (Седой) Романов рассказал НСН, что при встрече с лосем важно соблюдать дистанцию около 50 метров, не пытаться напугать животное и не подходить близко в попытке сфотографировать.

