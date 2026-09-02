На Киевском шоссе в Москве лось застрял в отбойнике
Лось застрял в отбойнике в Москве на 23-м км Киевского шоссе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
«Инцидент произошел... в районе метро "Саларьево". Предварительно, лось застрял в отбойнике и не может выбраться», - отметил собеседник агентства.
На месте работают спасатели. Как ожидается, для спасения животного прибудут ветеринары.
По данным департамента транспорта Москвы, из-за застрявшего лося движение на Киевском шоссе затруднено на 2,3 километра по направлению в область.
Ранее владелец частного лосиного питомника «Заповедный хутор "Белый лось"» Алексей (Седой) Романов рассказал НСН, что при встрече с лосем важно соблюдать дистанцию около 50 метров, не пытаться напугать животное и не подходить близко в попытке сфотографировать.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Главу «Дома с маяком» доставили на допрос в СК по делу о фейках о ВС РФ
- В Госдуме объяснили лидерство европейского бизнеса в России
- Российских лыжников допустили до турниров FIS в нейтральном статусе
- На Киевском шоссе в Москве лось застрял в отбойнике
- «Выходим из тени»: Российским атлетам предсказали триумф на международных стартах
- Решетников назвал охлаждение экономики в России естественным этапом цикла
- Собянин: С 1 августа в сторону Московского региона летели 8670 дронов
- Россиянам напомнили, как пережить осеннюю депрессию
- «Не соревноваться, а уничтожать!»: Генерал раскрыл, как защитить небо от угроз Зеленского
- В Совбезе России проверят «негативный фон» вокруг «Колобка»