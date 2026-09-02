Уже сегодня российские спортсмены показали достойные результаты на различных молодежных первенствах, а также на чемпионате Европы по водным видам спорта, осталось окончательно адаптироваться к соревновательному ритму после долгого отсутствия. Об этом в беседе со спецкором НСН на полях Восточного экономического форума заявила член Комиссии спортсменов Олимпийского комитета России, серебряный призер Олимпийских игр по плаванию Анастасия Фесикова.

По ее словам, российские спортсмены отвыкли от конкуренции, однако со временем это вполне поправимо.