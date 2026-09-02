«Выходим из тени»: Российским атлетам предсказали триумф на международных стартах
Отсутствие российских спортсменов сказалось на многих видах спорта, однако атлеты из России смогут показать достойные результаты на международной арене, сказала НСН Анастасия Фесикова.
Уже сегодня российские спортсмены показали достойные результаты на различных молодежных первенствах, а также на чемпионате Европы по водным видам спорта, осталось окончательно адаптироваться к соревновательному ритму после долгого отсутствия. Об этом в беседе со спецкором НСН на полях Восточного экономического форума заявила член Комиссии спортсменов Олимпийского комитета России, серебряный призер Олимпийских игр по плаванию Анастасия Фесикова.
По ее словам, российские спортсмены отвыкли от конкуренции, однако со временем это вполне поправимо.
«Думаю, что сейчас мы начнем выходить из тени. Мы видим, как наши спортсмены возвращаются на международную арену. Да, было непросто, мы долго отсутствовали, это ощутимо во многих видах спорта, но я уверена, что наши атлеты еще покажут достойные результаты на международной арене. Нам не хватало конкуренции, которая была только внутри страны, спортсмены отвыкли от этого ритма. Конечно, нужно показывать свои результаты в том числе и на международных стартах. Понадобится время, чтобы вернуться и адаптироваться, однако, полагаю, мы быстро с этим справимся. Мы уже видим, как завершились чемпионат Европы по водным видам спорта, молодежные первенства мира во многих видах спорта: везде наши спортсмены на первых местах, и это очень здорово», — сказала Фесикова.
Ранее двукратный чемпион мира по прыжкам в воду, заместитель председателя Федерации водных видов спорта России Глеб Гальперин заявил, что сборная России должна вернуться с флагом и гимном на следующие европейские соревнования, однако выступление и в нейтральном статусе было достойным.
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