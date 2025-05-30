Первый сезон сериала об эпатажной участнице реалити-шоу вышел в 2022 году. Когда Риту Валееву выгоняют с проекта, она вынуждена вернуться в родной город Костров в том числе для того, чтобы наладить отношения с дочерью Галей, искупив вину за 10 лет отсутствия в ее жизни. Критики положительно приняли проект и отметили народность главной героини. С 1 июня онлайн-кинотеатр Kion представит второй сезон «Нереалити». По словам Дибцевой, Рита близка и понятна многим российским женщинам.

«Мы с Ритой похожи. Мне кажется, наше поколение - таких девочек девяностых - травмировано, но оно очень сильное. У меня много таких подруг, которые привыкли сами всего добиваться, "прут" по жизни, могут и зарабатывать, и детей растить. Это такой тип женщины, которая все берет на себя, может решить любой вопрос, при этом очень добрая внутри. Да, она жесткая, но обладает невероятной душой, глобальным материнским инстинктом, который распространяется не только на детей. Женщина-мать. Этот типаж близок народу, потому что в нашей стране много таких женщин. Подавляющее большинство - сильные, при этом всегда красивые. Моя героиня Рита архетипически попадает в женскую мощь русской женщины», - заявила артистка.

Дибцева призналась, что ей было чему поучиться у собственной героини.

«Меня Рита учит смелости, потому что сама я, конечно, тоже эмоциональная, яркая женщина, но не такая смелая, как она. Я интеллигентная, петербуржская, а Рита - природный пролом: если ей что-то надо, она прямо скажет об этом и не постесняется. У меня этих качеств не достает, поэтому я учусь этому у Риты. В некоторых ситуациях даже думаю, как бы она поступила - немножко прикрываюсь ее образом, позволяю себе дерзко себя вести. Сама Рита в новом сезоне учится женственности и уязвимости - тому, чего у нее нет, потому что она - женщина в броне, защищенная от мира, слез, боли, неразделенной любви. Она гордая, при этом не дает себе шанса на женское счастье, какую-то простоту жизни, семейность. Ей страшно, потому что она привыкла, что в жизни все нужно отвоевывать и со всеми нужно быть в конфликте», - сказала она.