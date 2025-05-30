Актриса Дибцева рассказала, как ее героиня в «Нереалити-2» стала народной
Героиня сериала «Нереалити-2» Рита Валеева стала народной, поскольку архетипически попадает в женскую мощь русской женщины, но в новом сезоне она учится женственности и уязвимости, рассказала НСН актриса Ольга Дибцева.
Актриса Ольга Дибцева заявила НСН, что в новом сезоне сериала «Нереалити» ее народной героине предстоит научиться женственности и уязвимости, несмотря на свою природную женскую мощь.
Первый сезон сериала об эпатажной участнице реалити-шоу вышел в 2022 году. Когда Риту Валееву выгоняют с проекта, она вынуждена вернуться в родной город Костров в том числе для того, чтобы наладить отношения с дочерью Галей, искупив вину за 10 лет отсутствия в ее жизни. Критики положительно приняли проект и отметили народность главной героини. С 1 июня онлайн-кинотеатр Kion представит второй сезон «Нереалити». По словам Дибцевой, Рита близка и понятна многим российским женщинам.
«Мы с Ритой похожи. Мне кажется, наше поколение - таких девочек девяностых - травмировано, но оно очень сильное. У меня много таких подруг, которые привыкли сами всего добиваться, "прут" по жизни, могут и зарабатывать, и детей растить. Это такой тип женщины, которая все берет на себя, может решить любой вопрос, при этом очень добрая внутри. Да, она жесткая, но обладает невероятной душой, глобальным материнским инстинктом, который распространяется не только на детей. Женщина-мать. Этот типаж близок народу, потому что в нашей стране много таких женщин. Подавляющее большинство - сильные, при этом всегда красивые. Моя героиня Рита архетипически попадает в женскую мощь русской женщины», - заявила артистка.
Дибцева призналась, что ей было чему поучиться у собственной героини.
«Меня Рита учит смелости, потому что сама я, конечно, тоже эмоциональная, яркая женщина, но не такая смелая, как она. Я интеллигентная, петербуржская, а Рита - природный пролом: если ей что-то надо, она прямо скажет об этом и не постесняется. У меня этих качеств не достает, поэтому я учусь этому у Риты. В некоторых ситуациях даже думаю, как бы она поступила - немножко прикрываюсь ее образом, позволяю себе дерзко себя вести. Сама Рита в новом сезоне учится женственности и уязвимости - тому, чего у нее нет, потому что она - женщина в броне, защищенная от мира, слез, боли, неразделенной любви. Она гордая, при этом не дает себе шанса на женское счастье, какую-то простоту жизни, семейность. Ей страшно, потому что она привыкла, что в жизни все нужно отвоевывать и со всеми нужно быть в конфликте», - сказала она.
В продолжении сериала Рите предстоит снять собственное реалити-шоу про родной город, чтобы разоблачить своих обидчиков и вернуть опеку над дочерью-подростком. Актриса подчеркнула, что ее героине непросто наладить отношения со своим ребенком.
«У сильных женщин часто такие же сильные девочки, которые учатся отстаивать себя - чтобы мать не поглотила, не сломала и не заставляла делать то, чего хочет только она. Трагедия отношений Гали от Риты в том, что они очень много всего пропустили вместе: и у Гали не было материнской близости, и у Риты не было общения с ребенком. Они обе недополучили, и сейчас отчаянно пытаются найти какой-то контакт, как умеют, где-то через скандалы и крики. Рита как может пытается стать хорошей матерью, Галя как может пытается стать дочерью и поддержать свою мать», - пояснила собеседница НСН.
Ранее сообщалось, что за первые три месяца 2025 года доля россиян, использующих платные подписки на онлайн-кинотеатры, впервые превысила 40%. При этом бесплатный пробный период подписки на стриминги в первом квартале года выбрали для себя 54% городских жителей, что тоже стало рекордом, передает «Радиоточка НСН».
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