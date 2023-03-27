Владельцы кинотеатров заявили о непопулярности азиатского кино среди россиян
Пройдут годы, прежде чем азиатские фильмы завоюют любовь россиян, сказал НСН Роман Исаев.
Цель азиатского кино в России — занять освободившуюся нишу после ухода западного кинематографа, однако ментальность зрителя невозможно поменять в одночасье. Об этом НСН заявил генеральный директор компании Comscore в России, член Совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев.
Ранее «Коммерсантъ» писал, что российские кинотеатры и видеосервисы пытаются привлечь аудиторию новым контентом. Так, сеть «Москино» стала регулярно показывать мультфильмы японских и корейских режиссеров, арт-объединение CoolConnections с «Каро» провели фестиваль японского кино, а в апреле сеть покажет новые китайские фильмы. Каталог планируют расширять также Start, Okko, Kion, ivi. Исаев объяснил столь высокий интерес к азиатскому кино.
«Ставки на азиатский контент никогда не было. С уходом Голливуда и крупного западного кино потребность отечественного рынка в контенте и в заполнении освободившейся ниши была обращена в дружественные для России страны. Такие попытки будут продолжаться и впредь. Но формирующуюся десятилетиями зрительскую ментальность нельзя поменять по щелчку пальцев. Зритель как смотрел это кино в крайне ограниченном нишевом формате, так и будет смотреть. Многие азиатские фильмы, например, рекордсмен китайского проката “Битва при Чосинском водохранилище”, непонятны россиянам и далеки от нас ментально. То, что в апреле появится несколько азиатских картин, не значит, что эта тенденция продолжится», — сказал Исаев.
Собеседник НСН отметил, что массового зрителя азиатские фильмы сейчас завлечь не смогут.
«Российский зритель пойдет на эти картины в небольшом объеме. Очень хорошо, что такие фильмы появляются, но на то, чтобы они завоевали любовь россиян, может потребоваться несколько лет. Если эти картины будут регулярно появляться и впредь, а Голливуд так и не вернется, конечно, со временем к ним увеличится интерес», — подытожил он.
Ранее генеральный директор киносети «Синема парк и Формула кино» Алексей Васясин заявил, что индийские и китайские кинофильмы не приносят прибыли российским кинотеатрам.
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