Владельцы кинотеатров заявили о непопулярности азиатского кино среди россиян

Ранее «Коммерсантъ» писал, что российские кинотеатры и видеосервисы пытаются привлечь аудиторию новым контентом. Так, сеть «Москино» стала регулярно показывать мультфильмы японских и корейских режиссеров, арт-объединение CoolConnections с «Каро» провели фестиваль японского кино, а в апреле сеть покажет новые китайские фильмы. Каталог планируют расширять также Start, Okko, Kion, ivi. Исаев объяснил столь высокий интерес к азиатскому кино.

«Ставки на азиатский контент никогда не было. С уходом Голливуда и крупного западного кино потребность отечественного рынка в контенте и в заполнении освободившейся ниши была обращена в дружественные для России страны. Такие попытки будут продолжаться и впредь. Но формирующуюся десятилетиями зрительскую ментальность нельзя поменять по щелчку пальцев. Зритель как смотрел это кино в крайне ограниченном нишевом формате, так и будет смотреть. Многие азиатские фильмы, например, рекордсмен китайского проката “Битва при Чосинском водохранилище”, непонятны россиянам и далеки от нас ментально. То, что в апреле появится несколько азиатских картин, не значит, что эта тенденция продолжится», — сказал Исаев.

Собеседник НСН отметил, что массового зрителя азиатские фильмы сейчас завлечь не смогут.

«Российский зритель пойдет на эти картины в небольшом объеме. Очень хорошо, что такие фильмы появляются, но на то, чтобы они завоевали любовь россиян, может потребоваться несколько лет. Если эти картины будут регулярно появляться и впредь, а Голливуд так и не вернется, конечно, со временем к ним увеличится интерес», — подытожил он.

Ранее генеральный директор киносети «Синема парк и Формула кино» Алексей Васясин заявил, что индийские и китайские кинофильмы не приносят прибыли российским кинотеатрам.

