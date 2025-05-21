В России указали на «катастрофический» дефицит профессиональных аниматоров
Именно в мультфильмах закладывается национальный культурный код, поэтому очень важно, какими руками они будут создаваться, заявил НСН Сергей Антонов.
В России катастрофический дефицит талантливых аниматоров, так как их сразу переманивают за границу. Об этом в пресс-центре с НСН рассказал режиссер, художник-аниматор, педагог Московского государственного института культуры Сергей Антонов.
«Дефицит кадров катастрофический. У нас есть талантливые аниматоры, но мы понимаем, что хороший специалист тут же выкупается крупными иностранными компаниями. Поскольку рынок открыт, у нас большая текучка кадров. Чтобы удержать таких специалистов, наш рынок должен, безусловно, поддерживаться. Наши дети выросли уже на иностранных мультфильмах, а мы росли на советской анимации. Много раз говорилось, что именно в мультфильмах закладывается культурный код и, по сути, воспитание будущего человека, упускать это нельзя - это стратегически важно. А какими руками мы будем делать это кино?», - рассказал он.
Ранее продюсер, эксперт, генеральный директор детского телеканала «СуперГерои» Игорь Шибанов в пресс-центре НСН рассказал, что процесс производства анимационного кино очень трудоемкий и дорогостоящий, не все проекты окупаются, поэтому без государственной поддержки развитие идет тяжело.
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