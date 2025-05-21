«Дефицит кадров катастрофический. У нас есть талантливые аниматоры, но мы понимаем, что хороший специалист тут же выкупается крупными иностранными компаниями. Поскольку рынок открыт, у нас большая текучка кадров. Чтобы удержать таких специалистов, наш рынок должен, безусловно, поддерживаться. Наши дети выросли уже на иностранных мультфильмах, а мы росли на советской анимации. Много раз говорилось, что именно в мультфильмах закладывается культурный код и, по сути, воспитание будущего человека, упускать это нельзя - это стратегически важно. А какими руками мы будем делать это кино?», - рассказал он.

Ранее продюсер, эксперт, генеральный директор детского телеканала «СуперГерои» Игорь Шибанов в пресс-центре НСН рассказал, что процесс производства анимационного кино очень трудоемкий и дорогостоящий, не все проекты окупаются, поэтому без государственной поддержки развитие идет тяжело.

