Госдума защитит детей от «гробиков» и «голов из унитаза»

Комитет Госдумы по развитию гражданского общества провел круглый стол на тему «Игрушки как канал скрытой пропаганды», сообщает РБК.

Депутаты считают, что детские игрушки становятся инструментом информационной войны и влияют на психику несовершеннолетних. По их словам, необходимо поддержать производителей «правильных» игрушек и ввести психолого-педагогическую экспертизу товаров для детей.

Парламентарии намерены убрать с прилавков «гробики» и «головы, выскакивающие из унитаза». Прозвучало предложение о создании института игрушек для разработки и психологической оценки, усилении таможенного контроля и поддержания отечественных производителей игрушек в духе традиционных ценностей.

Первый зампред комитета по защите семьи Татьяна Буцкая в качестве примеров указала на «синих чудовищ» и «чудовищ с улыбками», а замглавы Федеральной службы по аккредитации Максим Залазаев говорил о «зайце со злобной улыбкой».

Отечественные игрушки проще контролировать на качество, к тому же можно вложить в них правильные смыслы — крокодил Гена и Шапокляк будут намного приятнее и понятнее детям. Об этом НСН рассказала уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец.

ФОТО: ТАСС/ Сергей Булкин
