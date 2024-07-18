В России появится энергетик под брендом Глюк'oZа
18 июля 202416:50
В России появится энергетик под брендом Глюк'oZа, сообщил «РБК Вино» композитор Максим Фадеев.
По его словам, алкоголь под этим брендом выпускать не планируется.
Ранее сообщалось, что Фадеев решил зарегистрировать товарный знак «Глюк’oZа», чтобы производить алкогольные напитки.
В апреле этого года Фадеев анонсировал перезапуск проекта Глюк'oZa, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru