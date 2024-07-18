В России появится энергетик под брендом Глюк'oZа

В России появится энергетик под брендом Глюк'oZа, сообщил «РБК Вино» композитор Максим Фадеев.

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По его словам, алкоголь под этим брендом выпускать не планируется.

Ранее сообщалось, что Фадеев решил зарегистрировать товарный знак «Глюк’oZа», чтобы производить алкогольные напитки.

В апреле этого года Фадеев анонсировал перезапуск проекта Глюк'oZa, напоминает RT.

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