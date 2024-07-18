Максим Фадеев зарегистрирует изображение Глюк'oZа как товарный знак
Продюсер Максим Фадеев решил зарегистрировать товарный знак «Глюк’oZа», чтобы производить алкогольные напитки, передает РБК.
На сайте Роспатента говорится, что заявка подана по 17 классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). В том числе она включает 32-й и 33-й классы, которые предполагают возможность производства пива, вина и крепких спиртных напитков.
В апреле этого года Фадеев анонсировал перезапуск проекта Глюк'oZa.
Певец Шура (Александр Медведев) в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что обновленная версия проекта Глюк'oZа имеет все шансы на успех, поскольку Фадеев является талантливым музыкантом, который знает, что делает.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Максим Фадеев зарегистрирует изображение Глюк'oZа как товарный знак
- Машков: Театр Олега Табакова откроет новый сезон на сцене «Современника»
- В Азербайджане отказались от встречи с Пашиняном на саммите в Великобритании
- Поход в театр возглавил рейтинг популярных видов культурного досуга у россиян
- Фальков: 73% бюджетных мест в вузах на 2024/2025 год получили регионы России
- СМИ: Сборную России по футболу пригласили на товарищеский турнир во Вьетнаме
- В Минцифры призвали не верить слухам о кражах квартир через «Госуслуги»
- Девушка подожгла полицейскую машину в Подмосковье
- Музыкант Горшенев ответил, будет ли продолжение сериала «Король и Шут»
- МЧС: «Крокус» поджигали бензином или коктейлями Молотова
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru