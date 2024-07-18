Максим Фадеев зарегистрирует изображение Глюк'oZа как товарный знак

На сайте Роспатента говорится, что заявка подана по 17 классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). В том числе она включает 32-й и 33-й классы, которые предполагают возможность производства пива, вина и крепких спиртных напитков.

В апреле этого года Фадеев анонсировал перезапуск проекта Глюк'oZa.

Певец Шура (Александр Медведев) в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что обновленная версия проекта Глюк'oZа имеет все шансы на успех, поскольку Фадеев является талантливым музыкантом, который знает, что делает.

