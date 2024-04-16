Максим Фадеев анонсировал перезапуск проекта Глюк'oZa

Продюсер Максим Фадеев заявил в своих соцсетях о возрождении проекта Глюк'oZa. Он также разместил сниппет сингла «Мыши», который выйдет 19 апреля.

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«Как и обещал, возобновляем проект с оригинальным голосом и креативом», — подчеркнул продюсер.

Напомним, Фадеев отказался продолжать сотрудничество с первой Глюк'oZой — Натальей Чистяковой-Ионовой из-за ее участия в скандальной «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой, причем пока неизвестно, под каким псевдонимом она продолжит творческую деятельность.

Ранее Фадеев заявил, что занимается перезапуском группы SEREBRO.

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ФОТО: РИА Новости
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