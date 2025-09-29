В России появилась книга-альбом «Дизайн и космос. Как технологии становятся искусством»

Во всем мире в последние годы растет интерес к предметам в стиле Space Age. Это модное направление в дизайне, сформировавшееся в 1960-х и 1980-х годах. Возрождение интереса к исследованию космоса и ностальгия по эстетике ХХ века подогревают этот тренд.

«Дизайн и космос. Как технологии становятся искусством» – это первая в России книга-альбом о том, как космические достижения повлияли на промышленный дизайн. В книге представлены исследования и более 200 эксклюзивных фотографий предметов бытовой электроники в стиле Space Age — от радио и телевизоров до телефонов и компьютеров, которые стали символами своего времени и до сих пор вдохновляют ценителей эстетики во всём мире. Эти объекты имеют культурную и историческую ценность и экспонируются в ведущих мировых музеях. В России все их можно увидеть только в коллекции Фонда «Наука. Искусство. Технологии», который регулярно проводит выставки, в том числе в Государственном музее истории космонавтики имени К.Э. Циолковского.

