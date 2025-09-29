В России появилась книга-альбом «Дизайн и космос. Как технологии становятся искусством»
Фонд «Наука. Искусство. Технологии» представляет книгу-альбом «Дизайн и космос. Как технологии становятся искусством».
Во всем мире в последние годы растет интерес к предметам в стиле Space Age. Это модное направление в дизайне, сформировавшееся в 1960-х и 1980-х годах. Возрождение интереса к исследованию космоса и ностальгия по эстетике ХХ века подогревают этот тренд.
«Дизайн и космос. Как технологии становятся искусством» – это первая в России книга-альбом о том, как космические достижения повлияли на промышленный дизайн. В книге представлены исследования и более 200 эксклюзивных фотографий предметов бытовой электроники в стиле Space Age — от радио и телевизоров до телефонов и компьютеров, которые стали символами своего времени и до сих пор вдохновляют ценителей эстетики во всём мире. Эти объекты имеют культурную и историческую ценность и экспонируются в ведущих мировых музеях. В России все их можно увидеть только в коллекции Фонда «Наука. Искусство. Технологии», который регулярно проводит выставки, в том числе в Государственном музее истории космонавтики имени К.Э. Циолковского.
Ранее генеральный директор группы компаний «Литрес» Сергей Анурьев заявил НСН, что цифровые издания в долгосрочной перспективе могут обогнать по объему продаж бумажные книги, однако книжный рынок будет успешно развиваться лишь при удачном сочетании бумажного и цифрового форматов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Белый дом представил план Трампа по Газе
- В Москве осудили бывшего чиновника за мошенничество в Минэнерго
- В Госдуму внесли законопроект об обязательной маркировке домашних животных
- Бывшего вице-губернатора Свердловской области Чемезова отправили в изолятор
- Альпинист погиб при восхождении на гору Фишт в Адыгее
- Полгода на подготовку: Когда нейросети выживут актеров из профессии
- СМИ: Нетаньяху извинился перед Катаром за удар по Дохе
- СМИ: Глава Совета ЕС ищет способ обойти вето Венгрии по членству Украины
- В Северной Осетии задержаны сотрудники управления Росгвардии
- Орбан назвал Россию гарантом энергетической безопасности Венгрии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru