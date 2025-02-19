В России более 10 тысяч книг получили обложки с помощью нейросети
Более 10 тысяч книг получили обложки, снегерированные нейросетью, рассказали НСН в сервисе «Яндекс Книги».
Оформление от искусственного интеллекта получили как произведения русской классики - «Евгений Онегин» Александра Пушкина, «Война и мир» Льва Толстого, «Отцы и дети» Ивана Тургенева, так и зарубежные шедевры, включая «Графа Монте-Кристо» Александра Дюма, «Фауста» Иоганна Вольфганга Гёте и «Алису в стране чудес» Льюиса Кэрролла.
Обложки создавались с помощью визуальной нейросети YandexART. Целью эксперимента стала возможность читателей по-новому взглянуть на классические произведения.
По словам директора по маркетингу сервиса Дарьи Анжело, 18% опрошенных читателей обращают внимание на обложку, когда выбирают книгу.
Ранее генеральный директор «Читай-город - Буквоед» Александр Брычкин рассказал НСН, что читающие россияне ходят в книжный магазин в среднем около четырех раз в год и тратят примерно тысячу рублей за один поход.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Генпрокуратура обвинила Болсонару в попытке госпереворота в 2024 году
- Депутат Рады провел опрос, в котором Зеленский проиграл швабре
- ВСУ ударили по заправке в Новой Каховке
- Против экс-депутата Пономарева возбудили дело по статье о захвате власти
- СМИ: Генпрокуратура РФ конфисковала активы украинской алкогольной компании
- Над территорией России перехватили и уничтожили 9 украинских БПЛА
- ХАМАС заявило о готовности освободить всех израильских заложников
- В летевшем в Норильск самолете сработала сигнализация о сбое давления
- В Австралии выбросились на берег более 150 косаток
- СМИ: США готовятся к захвату сталелитейной промышленности ЕС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru