В России более 10 тысяч книг получили обложки с помощью нейросети

Оформление от искусственного интеллекта получили как произведения русской классики - «Евгений Онегин» Александра Пушкина, «Война и мир» Льва Толстого, «Отцы и дети» Ивана Тургенева, так и зарубежные шедевры, включая «Графа Монте-Кристо» Александра Дюма, «Фауста» Иоганна Вольфганга Гёте и «Алису в стране чудес» Льюиса Кэрролла.

Обложки создавались с помощью визуальной нейросети YandexART. Целью эксперимента стала возможность читателей по-новому взглянуть на классические произведения.



По словам директора по маркетингу сервиса Дарьи Анжело, 18% опрошенных читателей обращают внимание на обложку, когда выбирают книгу.

Ранее генеральный директор «Читай-город - Буквоед» Александр Брычкин рассказал НСН, что читающие россияне ходят в книжный магазин в среднем около четырех раз в год и тратят примерно тысячу рублей за один поход.

